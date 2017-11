Fiscalía analizará informe de Universidad de Texas

Saltillo, Coahuila

Se analizará si el informe presentado por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, abona a las investigaciones que se llevan en torno a la masacre de Allende y del penal del Piedras Negras.

Revisarán si algunos datos pueden ser útiles para las carpetas de investigación o averiguaciones previas que estén en integración.



El Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, expuso que no conocía a detalle el contenido de "Control... sobre todo el estado de Coahuila", solamente lo que se ha publicado en medios y algunas tarjetas informativas que le hicieron llegar.

Sin embargo, destacó que hay personas procesadas y sentenciadas por los delitos vinculadas a las acciones en el caso de Allende, así como órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.



"Seguramente habrá que analizarse si de ahí resultan algunos datos de prueba que puedan ser útiles para las carpetas de investigación o averiguaciones previas que estén en integración, pudieran ser pruebas que estén agregadas", dijo.



Por su parte el Fiscal de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera, expuso que ni Humberto Uribe Tapia, ni Marciano Millán, ni Efrén Tavira, que son las principales fuentes del informe de la Clínica de Derechos Humanos, forman parte de las referencias en las investigaciones que lleva la Fiscalía en Coahuila.



Recordando que lo que se conoce de Uribe Tapia es que en su momento colaboró con la Delincuencia Organizada y destacó que todas las declaraciones que ha vertido son derivadas de un programa de televisión, que se realiza en Miami, Florida, donde reveló la forma de operar del grupo delictivo en el que colaboraba.



"Nosotros no lo tenemos referenciado en ninguna (investigación), nosotros no tenemos ninguna denuncia en su contra (Humberto Uribe Tapia), (ninguno de los tres) hasta el momento no", indicó.



Finalmente, José Ángel Herrera, dijo que si pudiera derivar en una investigación por las declaraciones que los presuntos testigos han hecho a las autoridades norteamericanas, de acuerdo al informe de la Clínica de Derechos Humanos.

dcr