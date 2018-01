Fiscalía investiga atentado contra comandante

Guadalajara

Aunque no dio a conocer detalles sobre la misma, el fiscal del estado de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, informó que ya hay una línea de investigación tras el atentado que sufrió durante el mediodía de este sábado el comandante Rogelio Andrade en un restaurante de la ciudad.

El fiscal confirmó la agresión al elemento y sobre su estado de salud indicó que permanece estable, aunque en condiciones que van de regular a grave.

"Sí, Rogelio Andrade fue agredido en un restaurante, estamos investigando los hechos, viendo las líneas de investigación que ya tenemos muy certeras y cercanas por lo que próximamente podremos dar más información", indicó el titular de la Fiscalía del Estado.

Al tratarse de un comandante estatal, el elemento agredido cuenta con un escolta asignado para su protección, no obstante, al momento en que se registró la misma, no se encontraba con el oficial, que estaba en un día franco, es decir no estaba en funciones y vestía de civil.

La Fiscalía realizó las diligencias de los hechos cómo es el levantamiento y aseguramiento de los indicios, así como los vídeos de seguridad del propio restaurante, por otra parte, el fiscal indicó que no tienen registro de que el oficial hubiera recibido amenazas previas a la agresión.

El fiscal también aseguró qué agresiones de este tipo no condicionan el desempeño de la Fiscalía, pero también aseguró que se mantendrán alertas y en guardia ante cualquier contingencia.

