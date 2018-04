Fiscalía autónoma hasta pasar elecciones, propone Enrique Alfaro

Guadalajara

Las reformas que darían continuidad a la operación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), como lo es el otorgamiento de autonomía a la Fiscalía General del Estado (FGE), deben se concretarse en el Congreso de Jalisco hasta después de que concluya en proceso electoral 2018 en el que se elegirán a nuevo gobernador y diputados locales, opina Enrique Alfaro Ramírez, candidato a la gubernatura por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC).

En rueda de prensa manifestó que “estar pensando que estas reformas van a salir del Congreso en pleno proceso electoral es un error. Creo que habrá condiciones para revisar con detalles estos temas, después de julio y que sí creo que este mismo año puede quedar hecha la reforma completa para poder tener este nuevo modelo y estar en condiciones de arrancar el próximo gobierno desde el primer día con un fiscal general autónomo”.

Aseguró que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz se comprometió durante los seis años de administración a lograr una Fiscalía General con autonomía y hasta el momento no lo ha logrado. Lamentó que le haya “entrado la prisa en pleno proceso electoral”. Por otra parte, dijo que no se puede lograr una institución con autonomía si la policía no es separada del Ministerio Público.

También criticó un doble discurso de Aristóteles Sandoval porque si bien fue creado el SEA, luego es electo el fiscal especializado en el combate de la corrupción y finalmente no se dejan las condiciones idóneas para operar.

Al candidato se le preguntó su opinión respecto a los resultados de la investigación de que resulta con el asesinato de los tres estudiantes de cine. Dijo: “hice el compromiso de que no abordaría este tema en la campaña por respeto a las familias de los jóvenes y sobre todo para no usarlo y sobre todo, no se perciba que se está usando con fines políticos. Ahorita lo importante es la solidaridad con las familias de los jóvenes desaparecidos y asesinados. Creo que le toca a los jaliscienses evaluar el desempeño de las autoridades. Solamente debe quedar perfectamente claro que la investigación debe quedar abierta y tenemos que hacer un compromiso todos para que esto no vuelva a suceder en nuestro estado”.

El próximo 13 de mayo será celebrado el primero de tres debates de candidatos a gobernador que organiza el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Enrique Alfaro también participará en otros dos ejercicios, uno organizado por Coparmex y el otro por la Universidad de Guadalajara.

Afirmó que durante los debates recibirá ataques de sus adversarios políticos y hasta le extraña que dichas situaciones no hayan ocurrido. Adelantó que no se quedará callado y también responderá con observaciones a los otros candidatos pero con pruebas. También aseguró que contestará todo lo que se le cuestione y crea necesario responder.

Durante la mañana del miércoles, Enrique Alfaro, se reunió con empresarios. Ahí acordaron la posición entre el candidato y empresarios respecto al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Definieron que si el Grupo Aeroportuario del Pacifico no cumple y no tiene un puerto digno para la ciudad, solicitar en conjunto que se les revoque la concesión.

MC