'No hay fundamento legal para detener elección de fiscales'

Monterrey

La bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado consideró que hay interesados en detener el proceso de elección de los titulares de las diferentes fiscalías del Sistema Estatal Anticorrupción.

Arturo Salinas, coordinador de la bancada, en ese sentido expresó que no existe un fundamento legal para solicitar que se suspenda el proceso de selección de las tres fiscalías del SEA, tras la renuncia del ciudadano Pedro Torres al Comité de Selección.

"Creo que no hay un fundamento legal para hacer una solicitud de este tipo, el Comité fue constitucionalmente instalado, como se puede instalar un Congreso o cualquier órgano constitucional. Finalmente si falta un integrante por cualquier razón, que no necesariamente tuvo que ser una renuncia, pudo ser muerte, pudo ser un estado de incapacidad, sigue funcionando el órgano colegiado, por eso son órganos colegidos, mientras esté mayoritariamente constituido, funcionaría.

"Hay que ver el escrito, pero creo que es muy claro, se constituyó en términos de la Constitución y funciona según las propias normas que ellos dictan, recuerden que la propia Constitución establece que tendrán un presidente y un secretario y ellos fijarán la manera de trabajar de manera interna. Yo veo a muchos interesados en detener el proceso", declaró.

MILENIO Monterrey publicó que debido a que la Constitución local establece que el Comité de Selección del SEA debe estar integrado por nueve miembros, el abogado y aspirante al cargo de fiscal general, Omar Sergio Garza Guerra, señaló que la renuncia de un integrante pondría en riesgo la validez de la designación de los nuevos fiscales, por lo que pidió detener el proceso.

Garza Guerra acudió el lunes a la Oficialía de Partes del Congreso local a presentar un escrito dirigido al Pleno y a los integrantes del Comité de Selección para que se suspenda el proceso de designación de los tres fiscales hasta que se restablezcan a los nueve miembros.

Al respecto, Samuel García, comentó que se debería de consultar bien esta situación con abogados constitucionalistas y revisar si la propuesta puede prosperar o no para evitar volver a empezar porque no se haya cumplido con la ley.

"Tiene razón en un punto, la Constitución es muy clara y establece que sean nueve miembros integrantes y tiene una lógica, que es muy probable que haya empates y luego como se va a resolver esa lista fundada y motivada si el comité empata y por otro lado, por al ser tema tan serio, sí, no me gustaría que quede viciado y nos pidan volver a empezar porque no se cumplió con la ley.

"Yo quisiera que por un momento nos detengamos de prisas o urgencias y que ya que el Congreso sesione, analice y sobre todo con abogados constitucionalistas a detalle si esa queja puede o no prosperar, y si hay riesgo, yo soy de la idea de mejor nombrar a un noveno y conformar de manera completa al Comité de Selección para no andar después con vicios o batallando por forma temas tan importantes como la justicia general, electoral y anticorrupción de nuestro Estado", comentó.

Dijo que no es que respalde la postura del solicitante, sino que tiene dudas al respecto, y por ello consideró que es necesario estudiar más a fondo la Constitución, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y ver precedentes de tribunales para asegurar que no haya vicio.

"En caso de haber duda entonces yo sí respaldo que debemos de nombrar a un integrante más y luego continuar con el proceso de selección, y mientras que no esté el noveno integrante que no se avance con nada de las convocatorias y los nombramientos", señaló García.