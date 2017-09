Fiscal General de Coahuila deberá hacer frente al narco

Saltillo, Coahuila

El Fiscal General deberá ser quien tenga mayor experiencia, buenos antecedentes y perfil para que haga frente al narcotráfico, consideró Jaime Guerra Pérez, Coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia de la Región Sureste.



Comentó que espera que se registren más candidatos que en la convocatoria a Fiscal Anticorrupción, para tener muchas opciones y elegir al mejor.



"Creo que tanto el Fiscal Anticorrupción como el Fiscal General deben ser ocupados por gente que de preferencia no tenga lazos con el gobierno o los anteriores, lo más importante es el perfil, no podemos darle el cargo a un ciudadano que no cumple con el perfil o con la experiencia necesaria", agregó.

Precisó que el Congreso del Estado deberá tomar en cuenta y evaluar minuciosamente lo anterior para decidir quién será nombrado Fiscal General y solicitó que se haga una revisión del nombramiento de Homero Flores Mier como Fiscal Anticorrupción.



Dijo que para ello se requiere de la participación de la ciudadanía para exigir que se tomen las decisiones correctas y si no se hace así evidenciar los errores que se han cometido, ser vigilantes de las autoridades.



"El tema de seguridad es el número uno, el Fiscal General deberá seguir con la política que tiene este gobierno de confrontar fuertemente, de seguir deteniendo cargamentos, decomisos, tiene que tener mano dura, pero hay otros aspectos también", comentó.



"Lo principal es que no regresemos a situaciones que tuvimos hace años, eso es lo fundamental, se debe tener mano dura, mucho carácter, mucho valor para enfrentarlo (al narcotráfico), se ha hecho en este gobierno y debe seguir así", concluyó.

HOMERO RAMOS GLORIA ES BUEN CANDIDATO A FISCAL

El coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia consideró que el ex procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria, es un buen candidato al cargo de Fiscal General de Coahuila, pues tuvo buen desempeño.

"Está como interino, creo que ha hecho excelente trabajo en la Procuraduría, principalmente en el combate que se hace al narcotráfico, creo que Homero sería un bien candidato", expresó.



"Homero fue de los que más impulsó la formación de las mesas de seguridad y justicia, junto con Jorge Verástegui, cuando estaba en la función pública, creo que Homero ha hecho un buen trabajo", concluyó.

dcr