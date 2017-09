Desairan convocatoria para Fiscal General en Coahuila

Saltillo, Coahuila

El Congreso de Coahuila aún no tiene registros de aspirantes al Cargo de Fiscal General del Estado, sin embargo, el Presidente de la Junta de Gobierno, José María Fraustro Siller, conoce de varias personas que tienen la intención de postularse.

"Hasta el día de ayer en la tarde no teníamos solicitudes para el Fiscal, pero conozco de varias gentes que se van a proponer, estamos en tiempo todavía", dijo.

Recordó que todavía se tiene esta y la próxima semana para recibir las solicitudes o postulaciones para el cargo, por lo que espera que sea en este período en el que se pueda contar con la participación de la ciudadanía.

Destacó que es muy deseable que quien sea designado como Fiscal General que tenga experiencia en combate al narcotráfico, pues de no tenerlo se correría el riesgo de una descomposición del estado en el tema de la seguridad.

Por su parte el presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) de Saltillo, Jorge Tafich Martínez, expuso que quien sea nombrado Fiscal General del Estado, deberá ser alguien con “mucha competencia, con mucho conocimiento, con actitud, talento y decisión para poder enfrentar el tema de seguridad”.

De igual manera consideró que no puede ser alguien improvisado y no se puede dejar la responsabilidad de la seguridad del estado en una persona que no esté capacitada y que no tenga ganas o el deseo de servir y mantener la paz en el estado.

“Que se trate de elegir al mejor, eso es lo que deben hacer (el Congreso del Estado) y estar acompañándolo y evaluándolo, si hace bien su trabajo reconocérselo y si no, reclamárselo”, concluyó.

