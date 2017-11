Investigarán la casa del "góber" solo con denuncia

Monterrey

Ernesto Canales Santos, fiscal Anticorrupción, dio a conocer que investigará la polémica construcción que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón tiene en Pablillo, Galeana, siempre y cuando se presente una denuncia.

En este sentido, adelantó que el caso será tratado igual que las vinculaciones que ha logrado en contra de ex funcionarios de la pasada administración.

“Lo que sería bueno es que presentaran una denuncia para que me autoricen a realizar una investigación formal”, dijo.

¿Sin denuncia no hay investigación?

“Así es, puede haber denuncias anónimas, así es que es muy fácil, no tiene que identificarse a quien presenta la denuncia”, dijo.

¿El caso sería tratado igual que el de los ex funcionarios que han sido procesados?

“Claro, veríamos el origen de los fondos, básicamente (con qué pagó la mansión que está construyendo en Galeana)”, contestó.

Canales precisó que si los fondos con que el gobernador pagó la construcción vienen de las arcas estatales, estaría constituyendo un delito.

Resaltó que si lo hizo producto de la venta de otros terrenos que tenía en García, no habría anomalía.

“Si los fondos vinieron de alguna fuente del patrimonio del Estado o si son totalmente privados.

“De lo que sale en la prensa, de lo que yo puedo observar, pues si son fondos privados, no veo ningún delito en el sentido de que no hay daño al patrimonio del Estado; no se configura el primer delito de corrupción, que es precisamente el dañar el erario público utilizando su función”, manifestó.

Ante las críticas que recibió por parte de diferentes actores políticos de no medir y juzgar de la misma manera los presuntos casos de corrupción de la pasada administración y los actuales, Canales reiteró que están siendo tratados de la misma forma, aunque aclaró que en el tema de la suegra del gobernador no se constituyó ningún delito, al no encontrar que desviaba recursos del Estado para actividades proselitistas en el municipio de Santa Catarina.

“No tiene nada que ver el caso de la suegra del gobernador, con este otro caso de la casa (del mandatario)”, concluyó.