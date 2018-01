Gabriel Valencia obtiene suspensión definitiva en caso Fiscal Anticorrupción

Guadalajara

Gabriel Valencia López, aspirante a la Fiscalía Anticorrupción obtuvo una suspensión definitiva en el proceso de solicitud de amparo, situación que detiene el proceso y se impide la toma de protesta de Gerardo de la Cruz, electo por el congreso de Jalisco como titular de dicha dependencia.



Valencia López dijo en entrevista que fue notificado a las 10:30 de la mañana de este viernes. Asegura que ahora es turno del gobernador Aristóteles Sandoval explicar por qué no lo incluyó en ninguna de sus ternas a pesar de haber aparecido en el tercer sitio de la evaluación hecha por el Comité de Participación Social, esto a pesar de que debía atender el estudio técnico.



“Esta resolución demuestra que el gobernador en su actuar lo hizo de forma incorrecta, de forma indebida (…) Contrario a lo establecido por el gobierno y algunos actores que defienden el actuar del gobernador, pues bueno, al contrario, demuestra que en efecto que el Comité de Participación Social si tiene una obligatoriedad del gobernador de cumplirla y más que nada esto demuestra que el gobernador se equivoca, que al momento de remitir las ternas empantanó el proceso”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Piden a Gabriel Valencia desista de su amparo por Fiscal Anticorrupción

Respecto a la posibilidad de desistirse del proceso legal que inició, señaló que sigue en comunicación y en dialogo con las organizaciones no gubernamentales. Pero también solicitó que se le pregunte al gobernador respecto a por qué no incluyó a Gabriel Valencia dentro de las dos ternas enviadas a pesar de aparecer entre los mejores evaluados.



Añadió que: “¿Por qué no se le pregunta al gobernador por qué actúo mal en la primera y la segunda terna? Por qué el gobernador no acató o tomó en cuenta, como lo establece el tribunal colegiado y ahora el juez de distrito, ¿Por qué no tomó en cuenta el informe del Comité de Participación Social? Que demuestra que ese informe si obligatoria tomarlo en consideración”.



Por lo pronto, el Congreso del Estado de Jalisco puede continuar con el proceso para la aplicación de exámenes de control y confianza a Gerardo de la Cruz. Lo que no puede ocurrir es que el Congreso tome protesta el fiscal seleccionado.

SRN