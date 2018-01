La robótica lo ha ayudado a superar el trauma del sismo

Oaxaca

Cifras oficiales estiman que el 80% de las 4 mil viviendas contabilizadas en la población de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, resultaron afectadas tras el sismo de 8.2 grados susitado en septiembre del año pasado.

Francisco Toledo López, es un joven de 15 años, él logró sobrevivir al fenómeno que destruyó su hogar, pero más que quedarse en el pánico e incertidumbre se inspiró a participar en la competencia de robótica FIRST.

La cual ha generado su mejor terapia para superar los estragos psicológicos y físicos que dejó el terremoto en su familia y en lo personal.

“Esta competencia es muy interesante, me encanta ya que aprendo nuevas cosas todos los días que no me hubieran enseñado en mi escuela, he adquirido nuevos conocimientos desde el primer taller que nos impartieron nuestros mentores”.

Con poca noción de la electrónica, no se animaba a llevar un curso por falta de recursos y tiempo. Y cuando se le presentó Peñoles para ofrecerles FIRST supo que esta era una gran oportunidad en su vida, por lo que asegura le pone todas las ganas para poder ser seleccionado e integrar este equipo.

Ahora está satisfecho de su esfuerzo y está muy agradecido con Peñoles. De parte de sus papás dice tener todo el apoyo, estan orgullosos de él y le tienen confianza.

"Me ha servido en 70% para mi restablecimiento, más la ayuda de mis padres y el apoyo psicológico”.



“Aún me pone muy triste porque parte de mi infancia se fue en ello, los recuerdos de las alegrías que había vivido en mi casa, pero con esto de la robótica, me ha ayudado a sobrellevar un poco ese dolor, esa pena que tenía, me he ido olvidando de ese tema".

Sin embargo recuerda ese momento donde perdió su casa y su familia estuvo en peligro.

“Nuestro terreno está compartido y ahí se encuentra mi casa y la de mi tía en la que me encontraba al momento del sismo, haciendo una tarea de matemáticas, ya era tarde y comenzó una sacudida un poco leve, pero al nunca vivir una experiencia de esa magnitud, cometí el error de pensar que el temblor no tardaría en pasar”.

Su primo de siete años estaba en otro cuarto, al final de un pasillo de diez metros de largo. Su tía le pidió que fuera por el niño mientras ella trataba de ponerse a salvo.

“Al recorrer apenas la mitad de ese pasillo, el movimiento se intensificó y se comenzó a escuchar como la fuerza del temblor comenzaba a reventar los focos que se encontraban encendidos, yéndose la luz. Puedo decir que más que miedo, me bloqueé y no supe qué hacer. Lentamente abrí la puerta del cuarto de mi primo, él se paralizó y no quería salir, tuve que cargarlo ya que el movimiento se puso más fuerte”, explicó con una respiración que comenzaba a agitarse por el recuerdo. Tomando un fuerte respiro continuó.

“Yo lo jalé justamente en el momento en que el clóset se detuvo en la cama y no nos cayó encima, pero sí las cosas que ahí estaban. Como pude, logré sacarlo al pasillo que ya estaba bloqueado por todas las cosas que habían caído. Pensé que no podría salir porque estaba muy fuerte. Tuve tiempo para encender la linterna del celular, había pedazos de vidrio en el piso. Mi tía tuvo un ataque de pánico en la sala. Abracé a mi primo, teníamos miedo los tres, una gran nube de polvo se levantó al haber caído parte de la construcción. Al salir mi papá nos encontró y nos abrazó”.

Ya a salvo, salieron a la calle para tratar de ayudar a los vecinos, se percataron que la vecina de enfrente estaba atrapada, lograron sacarla, pero ya estaba muerta.

“Este proyecto de robótica me ha ayudado a superar este trauma cuando me quedaba en la casa, lo único que veía era mi casa derrumbaba y me ponia muy triste".

Luego que Peñoles tomara la iniciativa de recolectar ayuda para los damnificados, Francisco al igual que los otros jóvenes del equipo de EOLOTICS, colaboraron en la elaboración y el reparto de las despensas que se lograron juntar.

cale