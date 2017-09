Gobernador buscaría firmas en vacaciones

Monterrey

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón planteó como una opción solicitar 15 días de vacaciones para, de ser el caso, recabar firmas de apoyo para su tentativa candidatura a la Presidencia.

Tras decirle a los diputados que "no es ético hablar a lo zonzo", el mandatario estatal indicó que no hará acciones fuera de la ley.

"También no es ético hablar a lo zonzo, yo no sé dónde se separa la ley de lo ético. La ley es la ley y tiene que respetarse por todos, el tema de si decido o no hacerlo es una decisión personal, que yo voy a consultar en el momento que decida, por ejemplo, las firmas es una consulta.

"(...) Inclusive sería un referéndum, si yo decido, iré a la calle, me pondré en una esquina, la gente me dice que sí, y si no me firma me dice que no, y si no reúno las firmas, pues no voy", explicó.

El gobernador detalló que podría pedir vacaciones para recabar las firmas.

"Anoche trabajé hasta como a las dos de la mañana, no he tenido vacaciones en dos años y no le he cobrado a los neoloneses, por cierto esa sería una buena opción (para recabar las firmas), que yo pida vacaciones que no me he tomado. Yo tengo derecho a 15 días de vacaciones y ya así me dejan de fregar los que me quieren fregar", dijo en rueda de prensa.

Pero, de acuerdo con archivos periodísticos, el mandatario estatal se fue al menos por nueve días de vacaciones el año pasado y nombró a Humberto Torres Padilla como secretario de Infraestructura, como encargado de despacho.

"Por este conducto le comunico que quedará encargado del despacho de los asuntos de trámite que competen al Titular del Poder Ejecutivo del Estado del periodo comprendido del 26 de diciembre de 2016, al 3 de enero de 2017", señala el oficio que dirigían a Torres Padilla el gobernador y el secretario general de Gobierno, Manuel González Flores.

Este jueves, el gobernador indicó que si juega, será para ganar, de lo contrario, no pasará nada.

"Quiero someterme a eso, si decido, eso dice la ley, que no debo de pedir la licencia, o al menos lo que leí del INE (Instituto Nacional Electoral), es algo que no he decidido", manifestó.

Y en discurso alaba a Dios

El Gobierno necesita trabajar también en la fe, afirmó Jaime Rodríguez Calderón en su discurso, alegando que son "idiotas" las diferencias entre laicos y creyentes.

En su discurso, en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, Rodríguez Calderón señaló la importancia de ponerle fe al trabajo que realiza como gobernante.

"Los gobernantes todos tenemos una creencia pero estamos limitados por la ley a expresarlo, tengo fe en Dios, cuando tengo un problema volteo a ver a Dios y cuando tengo una generosidad le agradezco.

"A eso me refería, que la sociedad cree o tiene una fe, no la separemos de la acción del Gobierno, no quiere decir que tengamos que modificar la ley, el tabú ese idiota que dije, uno se inhibe", señaló.