Analizan los partidos su vida sin recursos públicos

La presión ejercida desde la sociedad civil, ha orillado a los partidos políticos a que al menos en sus discursos y declaraciones, aseguren que renunciarán al financiamiento público, lo que los lleva a un escenario en el que se ven obligados a contemplar otras opciones para subsistir, sostener su operación y mantener la plantilla laboral con la que cuentan; es en ese sentido, las aportaciones del sector privado y las cuotas de los militantes serían las principales alternativas para mantenerse.



Aunque el debate se ha centrado nivel nacional, donde los dirigentes de los Partidos, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional, así como sus respectivas fracciones parlamentarias, han manifestado su intención de renunciar al financiamiento público, en lo local, las agrupaciones políticas comienza a poner "sus barbas a remojar" y ya analizan ese escenario que podrían enfrentar en 2019, en el que tendrían que rascarse con sus propias uñas.



En Jalisco, los gastos de los partidos se concentran en diversos rubros, entre los principales se encuentra el pago de nómina y la operación de los comités municipales; eventos masivos, gastos de representación de sus dirigentes, captación del voto y en algunos casos, erogaciones enfocadas en la capacitación de la militancia.



MILENIO JALISCO consultó a los presidentes de los cuatro principales partidos políticos en el estado, los que lograron mayores posiciones en el Congreso del Estado y los 125 municipios, es decir, PRI, MC, PAN y PRD; a excepción de Movimiento Ciudadano, todos dieron respuesta y dieron cuenta del presupuesto que actualmente ejercen y el cómo lo hacen, además de plantear cómo afectaría a sus prácticas habituales.



El PRI en Jalisco, tiene un gasto mensual que oscila en los 5 millones de pesos, recurso que de acuerdo a su presidente, Héctor Pizano, se distribuye en el pago de nómina de 223 trabajadores y los gastos de operación de los 125 comités municipales en el estado, "en virtud de las prerrogativas con las que se cuenta", señaló el dirigente tricolor.



Pero nada de lo anterior estará en riesgo de perderse para el PRI, que apunta a su militancia para sostener financieramente a este instituto político, que aporta el diez por ciento de su salario cuando son servidores públicos, "no hay en riesgo absolutamente nada, el PRI tiene la capacidad a través de sus militantes, tenemos más de 300 mil en Jalisco, (el recurso) lo estaríamos cubriendo con las cuotas de los militantes y simpatizantes, con una visión de creatividad o imaginación para hacernos de recursos con la reforma necesaria que se tendría que hacer a la ley, para que podamos tener acceso a ese financiamiento privado que hoy está topado a una cantidad inferior".



En un primer plano, entre las alternativas para que los partidos logren financiarse, Héctor Pizano considera además de las aportaciones, eventos y cursos con cuota de recuperación, rifas, pero con transparencia y claridad, con rendición de cuentas, pero esto debe ser que a la par de que se elimina un sistema, nazca uno nuevo".



Pizano indicó que la iniciativa para eliminar prerrogativas "va en serio y con toda la determinación de que se apruebe, pero créeme, que en Jalisco el PRI está seguro de que saldrá adelante como le hemos propuesto a todos los partidos que lo hagan, con el financiamiento de simpatizantes y militantes", puntualizó.



Por otro lado, desde la visión del Partido de la Revolución Democrática, el conflicto de interés al cual estarán sujetos los partidos es un asunto latente en tanto no se establezcan reglas que determinen de manera clara cuáles serán las opciones y los límites de los partidos para su financiamiento, un debate que para el presidente del PRD en Jalisco, Raúl Vargas, se ha ignorado, y todo se centra en sí se renuncia o no a las prerrogativas, algo que de entrada, el PRD dice "sí a la reducción y eventual replanteamiento de recursos", pero no quitarán el dedo del renglón sobre lo que esto representa, sobre las fuentes y montos a los que puedan acceder, "toda propuesta que no considere el origen de los recursos que los partidos podrían tener, será una ocurrencia pero no una propuesta integral, se debe ser claro a partir de qué fuentes buscaremos recursos para nuestra operación".



En el Sol Azteca, los ajustes internos derivados de una reducción de prerrogativas son un tema innegable, "estamos obligados a hacer ajustes, desde luego que una condición como está, es por demás la consecuencia de que los recursos desaparezcan".



El PRD recibe una cuota mensual por parte de sus militantes con cargo público, la cual corresponde a entre el 10 y 15 por ciento de sus ingresos, y de acuerdo a información otorgada por el propio instituto político, un gasto anual que oscila en los 33 millones de pesos, de los cuales el gasto más fuerte corresponde a los apoyos políticos de personal y a municipios, que en conjunto representa un gasto por 22 millones de pesos, cantidad que cabe resaltar, equivale a la prerrogativa ordinaria.



Alejandro Aguirre, tesorero del Partido Acción Nacional a nivel estatal, detalló que sus gastos se enfocan principalmente en una estructura estatal, así como capacitación electoral y gastos de operación, entre los cuales se encuentra el salario de los 100 trabajadores en la nómina del partido, una cantidad que no tienen claro si podrán solventar sin prerrogativas y sin una legislación que les permita mayor margen de maniobra en cuanto a la captación de recursos, "se tendrán que hacer algunos ajustes drásticos tal vez, porque lo que se ve venir de los presupuestos de los partidos es muy fuerte, definitivamente tendríamos que ajustarnos y tratar de sobre llevar la situación con el presupuesto que tengamos".



Acción Nacional, desde su fundación, la mayor parte del tiempo ha vivido sin financiamiento público, "yo creo la gente recuerda la rifa de vehículos, el PAN siempre se ha hecho llegar recursos externos (antes de la modificación del marco jurídico del INE), hemos tenido ya platicas con el comité, y los partidos deben recurrir a su militancia", que en el caso de los panistas, aporta un dos por ciento de su salario cuando ostentan un cargo público, además de que algunos militantes lo hacen de forma voluntaria.



En 2016, de acuerdo a datos de la tesorería, casi todos los funcionarios de primer nivel del Partido Acción Nacional fueron sometidos a una reducción de salario, y se debió hacer ajustes en aguinaldo, además de eliminar en un 80 por ciento los gastos de representación, cerca de 61 millones de pesos en el año ", por lo que desde el punto de vista financiero, es posible que se deba recurrir a otras prácticas similares para que la reducción o desaparición de prerrogativas impacte en menor medida en otras actividades propias del partido.



El funcionario blanquiazul considera que se debe poner especial atención en la transparencia con la que se manejen los partidos, que además deben ser "muy responsables" en cuanto al manejo y captación de los recursos, para que de esta manera no existan elementos que puedan denigrar a las instituciones políticas y por el contrario "mejoren su imagen, debemos pensar que no solo los temblores lastiman a la ciudadanía, también la pobreza y la corrupción, esos temas que de pronto nos olvidamos".



De esta forma, la militancia se convertiría entonces el principal activo de los partidos políticos, ya no solo en las urnas, sino también en cuanto a la generación de recursos se refiere, al menos, así ocurre en el imaginario de las agrupaciones políticas y sus dirigentes, ya será en el ejercicio cuando se pueda definir si la militancia responde a esa expectativa.

Se debe cuidar que los gobiernos no financien nómina de partidos



Para José Manuel Barceló, académico de la Universidad Panamericana y presidente del Consejo Electoral del Estado de Jalisco en el periodo 1997 – 2001, el panorama para los partidos en caso de que realmente se elimine el financiamiento público, cambiará y mucho, pues desde hace tiempo tienen prácticas que dependen por completo de ese presupuesto que reciben y tendrán que modificar desde su operación, hasta la forma en que captan recursos, entre las cuales podrían estar cargos en los gobiernos afines.



El académico consideró que es normal que los partidos a nivel local no se pronuncien todavía porque dependen en gran medida de la resolución a la que se llegue en el plan nacional, sin embargo, de seguir esta tendencia y en verdad se eliminen las prerrogativas, veremos ajustes, primero, en las actividades que menos se practican, "los partidos de por sí gastan poco en actividades específicas que tienen que ver con capacitación, promoción de la cultura política, electoral y democrática, pues ya no lo van a hacer, sí de por sí no lo hacían al ser gastos difíciles de demostrar para recuperar el dinero, entonces de entrada no harán esos gastos".



Como segundo plano, los partidos se verían obligados a realizar ajustes en temas como nómina y otros gastos fijos, "sí no tienen para gastos ordinarios no entiendo de dónde van a sacar el recurso para la nómina, porque hay partidos con una nómina grande porque el recurso que les cae es igual de grande, quien diga que no los afectará, supongo que serán los partidos chicos", señaló Barceló.



El entrevistado sostiene que en base a la experiencia que tuvo al frente del Consejo, que hoy se conoce como Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), "los partidos políticos financian gran parte de sus campañas con dinero privado, pero lo que ahora podrán hacer por arriba, ya no por debajo del agua y por supuesto que los dineros sucios sí se presta la ocasión para de alguna manera facilitarlo, que me atrevo a decir que ha habido dinero sucio en las campañas".



Por otra parte, en una era electoral donde existe una tendencia hacía las candidaturas y postulaciones independientes, el hecho de que los partidos puedan quedarse sin financiamiento, pondrá de alguna manera "un suelo un poco más parejo", aunque según consideró Manuel Barceló, los partidos seguirían teniendo algunas ventajas, pues "el problema de los independientes es que no pueden recurrir a una militancia, aunque no podemos ser ingenuos en términos de política, hay independientes y más de uno, que tienen personas e instituciones atrás de ellos, que financian también sus campañas".



En un escenario en donde los partidos no podrán quedarse sentados a esperar que sus cuentas se alimenten de dinero público, consideró el especialista, las autoridades deberán estar al pendiente de que el erario no se convierta en una de sus fuentes de financiamiento, es decir, los mecanismos de fiscalización deben contemplar que los partidos políticos que encabezan alguna administración, podrían tener a disposición algunas plazas laborales para soportar su nómina, "podríamos encontrar gente destinada a trabajar en determinado partido y que se encuentre en nóminas públicas", algo que ya se da en la actualidad, pero que podría convertirse en una práctica aún más recurrida para la supervivencia de las agrupaciones políticas.

