Presentarán propuestas basadas en tragedias personales y héroes

Monterrey

La Feria Internacional del Libro de Monterrey se acerca a su clausura. Para hoy, los lectores tienen una actividad diseñada para ellos al realizarse el Trueque de Libros, así como el Día de Harry Potter.

El primero tiene como finalidad incentivar el intercambio de libros entre lectores, quienes se reunirán en el Espacio de Comunidades. A quienes deseen participar se les recomienda que lleven los ejemplares en buenas condiciones para hacer el intercambio. Estará disponible de las 17:30 a las 20:00.

Para los amantes de la saga de Harry Potter la hora de la magia arrancará a las 10:00. En el marco del 20 aniversario de la publicación del primer libro, se han organizado charlas, talleres y encuentros entre fanáticos de la saga.

Y como parte de la agenda literaria autores como Ana Clavel, Alberto Ruy Sánchez, Antonio Malpica o Javier Sicilia estarán presentando sus novedades editoriales.

El programa completo puede descargarse en www.feriadellibromonterrey.mx.





Libro y autor: El deshabitado (Grijalbo), de Javier Sicilia

Presentación: Sala A, a las 15:00





La palabra deshabitado tiene dos referencias en la nueva obra de Javier Sicilia, poeta y activista social.Una de ellas tiene que ver con el sentido más brutal de la palabra, cuando la tragedia llega de repente y deja a la persona con un vacío en su interior. Otra propuesta tiene un enfoque místico, refiriendo que solo en esa ausencia puede haber una respuesta más grande que la maldad misma. Así empieza el diálogo con Javier Sicilia, que a partir del asesinato de su hijo Juan Francisco Sicilia y seis jóvenes más en Cuernavaca emprendió una lucha sin cansancio para que las víctimas de la inseguridad en México tuvieran voz y rostro.

“Es la novela más difícil en todos los sentidos, porque es revivir un hecho trágico y doloroso. Darle contención a la palabra a algo que rebasa por completo a la palabra”, refiere Javier Sicilia, al hablar sobre su novela El deshabitado.

Con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad recorrió México y Estados Unidos escuchando relatos similares al suyo: madres y padres que habían perdido a un hijo o familiar a causa de la inseguridad y la llamada “guerra contra el narcotráfico”. A partir de ahí se generó la novela El deshabitado, la cual a decir del autor será su retiro completo de la vida literaria.



Al recorrer México y Estados Unidos con el Movimiento por la Paz, ¿qué experiencia queda tras ese viaje?

Por un lado triste, porque no logramos hacer justicia. Creo que México está peor porque las víctimas se han acumulado, parece que no hay salida porque cuando nos dicen que hay 30 mil desaparecidos pues hay que sumarle más. Pero le dio sentido a las víctimas, las devolvió a su estatus humanos. A las víctimas no solo de un crimen atroz sino como dicen en el argot de Derechos Humanos: “re victimizados”. Les devolvimos su condición humana y les devolvimos ser sujetos sociales.