Reactivar Ficehtam, demanda sector hotelero del sur de Tamaulipas

Reactivar el Fideicomiso del Centro Histórico de Tampico (Ficehtam) para seguir recuperando edificios y contribuir a una estrategia que permita darle un mayor lucimiento a la zona centro, demandó el sector hotelero.

El presidente de la Asociación de Hoteles en la zona sur de Tamaulipas, Iñigo Fernández Bárcenas, considera que si a la recuperación de edificios, se suma la implementación de diversas estrategias de ámbito cultural, se podrá incluso atraer turismo e inversión.

Indicó que es necesario que vuelva a operar el fideicomiso, pues con eso se podría continuar rescatando edificios y dar una mejor imagen a los visitantes.

"Es necesario que regrese a trabajar el fideicomiso, pues lo que se intenta es rescatar los edificios del segundo cuadro a través de apoyos, incentivos y que se compagine con diversas actividades recreativas y artísticas".

En este sentido, mencionó que sería factible planear y llevar a cabo eventos masivos de tipo cultural en ciertas fechas cada año, y darles la difusión requerida para que las personas se enteren y regresen.

Recalcó que en los últimos años en el centro de Tampico, así como en otros destinos, la tendencia ha sido realizar actividades artísticas para atraer a las personas hacia esas zonas, por ello es importante ver como un polo de desarrollo las actividades culturales y artísticas, porque hasta el momento ya se hacen, pero se necesita de mayor difusión para que más personas asistan y con ello atraer vida después de cierta hora.

"Hoy en día hay mucha gente que acude al centro, pero normalmente se trata del cinturón que está alrededor del centro la que acude a estos eventos, entonces en la medida de que este cinturón se vaya agrandando y que se haga mayor difusión de las actividades, serán más las personas que lleguen a disfrutarlo", indicó.

Recomienda que este tipo de eventos se lleven a cabo con más frecuencia durante las vacaciones de verano o que exista una cartelera más amplia y que se puedan promocionar al interior y al exterior para lograr mayor dinamismo.

Por otra parte, consideró necesario agilizar la reconversión del puerto, lo que visualiza como un proyecto fundamental y necesario para el despegue de la ciudad.

El empresario sostiene que de ser una realidad, se lograría integrar a todo lo que hasta el momento se ha llevado a cabo en la zona centro de Tampico.

"La reconversión estaría conectando con el edificio de la ex Aduana, así como las plazas "Hijas de Tampico", "Armas" y "Libertad", logrando posicionar esta área y sobre todo se daría un motivo más a los visitantes para acudir a Tampico, así como también el interés para invertir en nuevos hoteles", explicó.

Expresó que también es muy importante que se atiendan problemáticas que afectan la imagen del centro, como es la vialidad, donde dijo, hace falta un reordenamiento para dar una mejor imagen a las personas que llegan de otras partes de la República.

Agregó que es verdad que los últimos años ha bajado la incidencia de inseguridad en la zona, pero no por ello significa que no existan algunos eventos aislados y por ende se tenga que dejar de tener una vigilancia las 24 horas del día, dijo que son temas que no se deben de descuidar.

En víspera del periodo vacacional de verano, puntualizó que los prestadores de servicios turísticos están listos para esta temporada.





