Fibrilación auricular, la arritmia detrás del 20% de infartos cerebrales

La fibrilación auricular (FA) es la más frecuente de las arritmias cardiacas por una falla en el sistema eléctrico del corazón, la cual provoca latidos anormales, fuera de ritmo o muy rápidos, que la gente suele obviar creyendo que son algo momentáneo. 'Me dieron taquicardias', dicen en tono coloquial. Y llevándose la mano al pecho exhalan un 'Ya pasó'. Lo cierto es que de no tratarse, estas palpitaciones irregulares pueden conducir a un problema de salud grave, desde invalidez hasta la muerte.

De acuerdo con la Asociación de Fibrilación Auricular (AFA), organismo civil con sede en el Reino Unido, esta enfermedad está detrás del 20 por ciento de los eventos cerebro vasculares, cerebrales conocidos como infarto cerebral.

El evento cerebro vascular (ECV) ocurre cuando el corazón comienza a latir de forma irregular y ocasiona el flujo lento en la sangre, originando coágulos que por lo general se desprenden de este órgano, pueden viajar por el torrente sanguíneo y obstruir una arteria cerebral, provocando un "infarto" en el cerebro.

"Este riesgo es prevenible si la fibrilación auricular se identifica a tiempo", expresó David Flores, cardiólogo clínico y ecocardiografista del Centro Médico La Raza del IMSS y miembro de la Asociación Nacional de Cardiólogos, a propósito del Día Mundial del Stroke (ECV) a conmemorarse este 29 de octubre.

Las cifras respecto al impacto de la FA varían según la fuente. Estudios internacionales coinciden una de cada cuatro personas mayores de 40 años padecerán este tipo de arritmia alguna vez en su vida, porcentaje que en la tercera edad se dispara.

Una de las consecuencias más temidas del infarto cerebral es la apoplejía (condición de parálisis muscular por el daño que produce la embolia y que conlleva a la invalidez y a la dependencia del paciente).

Cómo se siente



Todo comienza con palpitaciones extrañas que la persona refiere como latidos rápidos y fuera del ritmo acostumbrado. Si además existe sudoración y mareos no debe dudar en acudir de inmediato al médico. Cabe citar que un pequeño porcentaje de pacientes con FA, no presentan síntomas y aseguran no haber sentido palpitaciones anormales, una razón más para apostar por el chequeo médico anual, en personas sanas, o semestral para personas hipertensas, con diabetes o antecedentes de infarto cardiaco.

Cuando la FA –u otra causa- bloquea un vaso sanguíneo deja de llegar oxígeno a una parte del cerebro, provocando que las neuronas dejen de funcionar o mueran, como resultado, aparecen lesiones que varían según la zona y grado del infarto. Problemas en la movilidad, el habla, la visión, así como en la memoria y el comportamiento de quien lo presenta, mencionó el cardiólogo. Y de ahí la invalidez y hasta la muerte.

Cada seis segundos el infarto cerebral mata a una persona en el mundo, sin embargo, 90 por ciento de estos eventos se asocian a diez factores de riesgo que pueden ser modificados o controlados, y por lo tanto podrían evitar ser estadística: 17 millones de personas sufren un ECV cada año con consecuencias devastadoras y riesgo de muerte, según la Organización Mundial del Stroke.

En México, el Evento Cerebro Vascular es la tercera causa de mortalidad en población adulta, citó David Flores.

Para el diagnóstico de la fibrilación auricular, los médicos estudian la historia familiar y médica del paciente, se realiza la exploración física y se pide un electrocardiograma, estudio que analiza las ondas eléctricas del corazón. En caso de confirmar que se padece este tipo de arritmia, los tratamientos varían desde medicamentos hasta la colocación de un dispositivo para restablecer el ritmo cardiaco normal.

En cuanto a la prevención de los infartos cerebrales, la Organización Mundial del Stroke enumera diez factores que los propician y las acciones para reducir el riesgo de presentar un ECV, que a continuación se enlistan.

Cómo prevenir el ECV



1. Controla la Hipertensión Arterial. Casi la mitad de los infartos cerebrales están vinculados a presión arterial elevada. La presión arterial normal para un adulto debe mantenerse en rango no mayor a 120/80 mm/Hg.

2. Reduce el colesterol. Uno de cada cuatro casos de ECV está relacionado con altos niveles de colesterol malo o LDL. El colesterol debe mantenerse en un nivel menor a 200 mg/dl.

3. Identifica la Fibrilación Auricular. 20% de los casos de ECV son por este desorden cardiaco, un riesgo que es prevenible si la FA se identifica a tiempo y se brinda un tratamiento integral a través de medicamentos orales. Hoy en México existen fármacos seguros y eficaces.

4. Peso ideal: Uno de cada cinco casos de ECV está relacionado con la obesidad. El Índice de Masa Corporal (IMC) ideal debe ser menor a 25. Otra forma de saber si necesitas bajar de peso es dividir la medida de tu cintura por la medida de tu cadera. Si el número es superior a 0.9 en hombres y 0.85 en mujeres es momento de tomar medidas para controlar el peso y reducir este riesgo.

5. Haz ejercicio 5 días a la semana. Más de una tercera parte de los infartos cerebrales ocurren en personas que no hacen ejercicio de forma regular. Ejercitarse 30 minutos cinco veces por semana es el parámetro ideal.

6. Llevar una dieta balanceada. Incrementa el consumo de frutas y verduras, y reduce el consumo de grasas saturadas, azúcares y alimentos procesados. Prefiere comida cocinada al vapor que frita.

7. Evita fumar. Uno de cada diez infartos cerebrales está relacionado con el tabaquismo. Dejar de aspirar el humo del cigarrillo propio o como fumador pasivo reduce el riesgo de un ECV.

8. Limitar el alcohol. El consumo excesivo de alcohol está relacionado con un millón de casos anuales de ECV en el mundo. Debe moderarse el consumo de bebidas alcohólicas.

9. Control de la diabetes. Esta enfermedad provoca daño a los vasos sanguíneos y aumenta el riesgo de un infarto cerebral. Debe mantenerse bajo control con la guía del médico.

10. Ingresos y educación. La población con menos ingresos económicos y limitados niveles educativos tiene 16% más de posibilidad de sufrir un infarto cerebral. Por ello, la implementación de políticas públicas que mejoren la distribución del ingreso y la equidad de acceso a la salud y educación, impactarán de manera positiva en la reducción de los ECV.

Claves

De la fibrilación auricular

Una arritmia es un problema con la velocidad o el ritmo de los latidos cardiacos.

La fibrilación auricular es el tipo más común de arritmia causada por una falla en el sistema eléctrico del corazón.

Se calcula que alrededor del 25% de la población mundial mayor de 40 años la padecerá en el transcurso de su vida.

La fibrilación auricular puede conducir a un infarto cerebral, a un ataque al corazón o fallo cardíaco.

Síntomas

Palpitaciones, latidos anormales o rápidos

Falta de aire

Sudoración

Mareos o desmayos

Debilidad o dificultad al ejercitarse

Dolor en el pecho

Cansancio

Confusión

Día Mundial del Stroke



El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Stroke (o Día Mundial del Evento Cerebro Vascular).

Este año la invitación de la Organización Mundial del Stroke es a sumarse a un movimiento global para dar atención a la Fibrilación Auricular como una de las causas que desencadenan el ECV

Cada año 17 millones de personas en el mundo tienen un EVC

El ECV es la tercera causa de muerte en México

Una de cada seis personas en el mundo sufrirá un infarto cerebral

El manifiesto global a favor de los derechos de pacientes con FA (Sign against stroke in atrial fibrillation) lo puede firmar en www.signagainststroke

Fuente: Dirección General de Información en Salud. Secretaría de Salud, México/American Heart Association, Impact of Stroke. Recuperado en: www.strokeassociation.org

Asociación de Fibrilación Auricular. Recuperado en: http://www.heartrhythmalliance.org/afa/uk/

