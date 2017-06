FEU promoverá participación de estudiantes en consulta popular

Guadalajara

A través de redes sociales se iniciará una campaña para promover los beneficios de la ciclovía del Boulevard Marcelino García Barragán y convencer a los alumnos de la Universidad de Guadalajara (U de G) para que participen en la consulta popular que se realizará el próximo 9 de julio, anunció Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

La FEU se había manifestado en contra de que la consulta se realizara el 9 de julio porque es temporada vacacional y los alumnos de la Prepa 12, la Vocacional y del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCECI) no estarían activos. Ante la negativa del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para modificar las fechas por deber dar cumplimiento a la ley, la federación decidió implementar estrategias para convocar.

El dirigente estudiantil aseguró que no habrá acciones de acarreo de estudiantes para que estos den su opinión y agregó que “no estamos de acuerdo en la consulta. Ya la aprobaron, bueno pues no la podemos perder, tenemos que ir a ganarla (…) nos parece que hay una desinformación, dicen los vecinos esta ciclovía genera más tráfico, no es cierto, el tráfico lo genera la mala planeación, el tráfico lo genera decenas y decenas de años donde se promovió el uso del automóvil”.

Afirmó que la FEU decidió no continuar con procesos jurídicos pues de acuerdo a sus asesores, era poco posible que la consulta pudiera “echarse atrás” debido a la ambigüedad” de la ley.

Por otra parte, Enrique Velázquez, coordinador del grupo político Hagamos opinión respecto a la realización de la consulta popular. Añadió que dicho proceso se debe seguir de la mano de organizaciones civiles y se pueda definir que dichas consultas sí tengan un efecto.

“La misma ley obliga con un cierto número de firmas a realizar este tipo de consultas. Me parece que debe haber más capacidad dentro del Consejo del Instituto Electoral para poder decidir cuáles sí llevar a cabo, cuáles no, cuándo se vulneran derechos, qué tipo de consulta se debe de hacer y dejarlo bien especificado”, dijo.

Por su parte, Alberto Galarza señaló que se presentarían solicitud de revisión de la aprobación de la consulta ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Sin embargo, ya con anterioridad fueron presentadas otras solicitudes y estas fueran rechazadas.

La consulta popular en la que se opinará sobre si debe o no permanecer la vía ciclista se realizará el siguiente 9 de julio. Se colocarán un total de 80 casillas electrónicas y podrá participar cualquier ciudadano, incluyendo menores de edad. El resultado no será vinculante.

GPE