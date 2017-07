Campesinos de 12 municipios exigen fertilizante y herbicidas

Toluca

Integrantes de la organización "La Esperanza Abre Caminos" se manifestaron este martes frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales fertilizante y herbicidas para garantizar la productividad de cultivos de maíz en aproximadamente 15 mil hectáreas.

Jaime Fabila Esquivel refirió que llevan más de tres meses solicitando que el gobierno estatal les incluya en el programa de apoyo y subsidio a la compra de fertilizantes, herbicidas e implementos agrícolas, y no han obtenido respuesta.

"Antes de las elecciones nos dijeron que nos iban a apoyar, pero desde entonces nos han traído vuelta y vuelta, que vénganse el miércoles, que vénganse el viernes, y así desde entonces no hemos resuelto nada".

Provenientes de Zinacantepec, Almoloya de Juárez, Villa Victoria, Luvianos, Tejupilco, Amanalco, Temascaltepec, Toluca, Lerma y San Mateo Atenco, los inconformes aseguraron que no han sido incluidos en ningún programa de incentivos productivos ni de vivienda que les permitan contar con mejores oportunidades de desarrollo.

Los fertilizantes –dijeron- se han convertido en un problema para los agricultores, pues en su mayoría son importados y tras el alza del dólar, desde principios de año, se han encarecido considerablemente, hasta hacerlo casi inalcanzable para la mayoría de los campesinos.

"El fertilizante está a precios inalcanzables para la mayoría de los campesinos, por lo que nos urge se nos incluya en alguno de los programas de apoyo, porque, de no hacerlo, simplemente no vamos a poder cosechar. El mayor problema será el cambio de gobierno pues si no nos integraron a ningún padrón en los últimos tres años ahora será más difícil".

Por último indicaron que los cultivos no pueden esperar a que la autoridad resuelva el burocratismo que priva en la operación de los programas agropecuarios. "Si no se fertiliza ahora, ya después no sirve para nada, especialmente cuando estamos en la mejor temporada para cultivar por las lluvias".

RAM