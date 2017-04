Retirarán ambulantaje en Toluca tras proceso electoral

Toluca

Fernando Zamora Morales, presidente municipal de Toluca, indicó que continúa el retiro de comercio ambulante en las inmediaciones de la ciudad con la finalidad de evitar la merma en ventas del comercio regular y de locatarios de mercados establecidos que refieren ser afectados por la presencia de negocios sin permiso.

Dijo que es en el mercado Juárez en donde hay más afectaciones por esta presencia de vendedores ilegales y trabajarán después del mes de junio, tras la elección de gobernador.



Recordó que no solo fue en el centro y el tianguis Aviación Autopan, sino tras el periodo electoral en la entidad, iniciarán con un programa de retiro en la zona de la Terminal de Autobuses pues este tipo de ventas irregulares es frecuente y son señalados como los responsables de a presencia de carteristas y prostitución por parte de los empresarios del transporte foráneo.

"Tenemos que esperar para que no se preste a malas interpretaciones por parte de quienes sean retirados, como alcalde debo aplicar la ley, y el Bando Municipal señala claramente que no debe existir la presencia de comercio sin permiso en la vía pública".



Zamora Morales aseguró que no habrá ambulantaje en el centro de la ciudad aún si son retirados de otros puntos de la ciudad, y reconoció que a la fecha no hay registro de actividad fuerte en este sentido por parte de los verificadores, por lo que no han pedido la participación de personal de la Comisión de Derechos Humanos mexiquense, como lo comprometió tras los señalamientos por las agresiones por parte de personal del ayuntamiento en contra de los vendedores.



Notificó que los operativos en puerta serán siempre bajo la vigilancia de diversas autoridades que adviertan la violación a los derechos y en caso necesario los responsables sean sancionados, pero el ayuntamiento no habrá de ceder en este sentido, pues el ambulantaje lacera la economía de la capital.

