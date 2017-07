Fernando busca un 'milagro' para ser operado del cráneo

Guadalajara

Vendiendo y pulseras que arma con cuentas de vidrio y piedras de colores, el joven Fernando Daniel ahorra para pagar una placa que deben colocarle en el cráneo para sustituir con ella parte del hueso frontal que perdió a raíz de haber sido atropellado en octubre de 2015. Un accidente del que sobrevivió milagrosamente tras varias semanas en terapia intensiva. Ha trabajado duro para poder tener su última cirugía, pero su meta aún está lejos: el monto que lleva reunido, este año se redujo a casi nada, con el incremento del precio de los insumos médicos. Por eso pide ayuda.



La placa que requiere tiene un costo de 188 mil pesos, cantidad imposible de ganar por Alma Guzmán, su madre. Ella es sostén del hogar que comparte con sus tres hijos: ‘Dani’ como llama a su primogénito tiene hoy 27 años, tiene dos hermanos menores, que son estudiantes, y los saca adelante con la venta de raspados y elotes.



“Mi hijo perdió una parte de su cráneo derecho y ocupa una placa que cuesta 188 mil 300 pesos y yo no tengo para cubrir… Trabajo Social está buscando apoyos con fundaciones y por parte del DIF Zapopan me van a dar 5 mil pesos”, dice la mujer sin desánimo por el gran faltante.



Fernando Daniel Domínguez Guzmán gustaba de andar en bicicleta. Y la noche del 7 de octubre de 2015 decidió rodar por el centro de Guadalajara con un amigo. Fue muy cerca de El Refugio, el emblemático templo de este barrio en medio del camellón de la avenida Federalismo, donde un vehículo los embistió a ambos y se dio a la fuga. Su amigo lo auxilió cuando lo vio convulsionar. El golpe seco en la cabeza le dañó 20 por ciento del cráneo y le provocó conmoción cerebral.



Lo que sabe y resalta con genuina gratitud, es que “paramédicos de la Cruz Verde de Alcalde (sic) me salvaron la vida al estabilizarme, su trabajo de ellos fue clave”. Luego ingresó al Antiguo Hospital Civil de Guadalajara donde el neurocirujano Fabricio Median y su equipo concretaron el milagro: su caso es uno en 15 mil. Y es que Fernando no solo está vivo. Se salvó de quedar parapléjico o en estado vegetativo. Hoy, sin embargo, sigue en riesgo de sufrir una lesión en la parte de la cabeza que sólo recubre el cuero cabelludo, y que se hunde.



Sus amigos le llaman Fernando o ‘Boceto’, apodo que le pusieron pues dibujaba mucho en la secundaria y hasta pensó estudiar fotografía o artes. Ahora desea cursar la carrera de Sociología, algo q solo será posible con su cráneo.



“La placa me va a permitir andar con seguridad por la ciudad… he estado ahorrando dinero con mi mamá, vendiendo bisutería, pero llevamos muy poco… y hace tres meses me dijeron que subió 9 mil pesos más… lo veo muy lejos, pero me digo: tengo que echarle ganas. Mi mamá es la que más activa está”, admite. Vende sus pulseras afuera de la primaria en Tabachines, donde estudió cuando niño. La vendimia está baja ante las inminentes vacaciones, pero no se entristece: en lo que llega el apoyo económico para completar el milagro que requiere, ayudará a unos amigos que dan de comer a personas en indigencia.



Contra el conductor que lo atropelló no guarda ningún coraje, ni pide mal, ni nada. “Yo estoy vivo y tengo otra oportunidad”.



Para apoyar a Fernando. Contacto: Nora Mercado teléfono 3836-3460 del DIF Zapopan y señora Alma Guzmán celular 333-453-8807.



