Justifican funcionarios altos costos en Feria de León

León, Gto.

A diferencia de la Feria de San Marcos en Aguascalientes, la de León se cuenta con instalaciones propias en las que se garantiza un ambiente familiar con vigilancia pública y privada, además de que se presentan eventos internacionales, señalaron algunos regidores del Ayuntamiento de León.

La regidora e integrante del Consejo Directivo del Patronato de la Feria, Beatriz Yamamoto Casares, declaró que año tras año, la Feria de León va creciendo, por lo que es imposible que los ciudadanos terminen de verla y recorrerla en cinco días.

“Cada año se ha venido consolidando, la feria está en extraordinarias circunstancias, veo una feria amplia, limpia, organizada, segura, familiar y veo el crecimiento en muchísimos aspectos. Tanto en lo cultural como en lo gastronómico, como en lo comercial, inclusive en el área de cultura también hay muchísimo que ver, más bien los ciudadanos no terminan de ver su feria con cinco días que la visiten porque es mucho que ver”, refirió.

Mencionó que existe una gran ventaja competitiva contra otras ferias, ya que se ofrece una amplia diversidad de entretenimiento, de esparcimiento, de diversión, y de cultura.

El regidor independiente, Jorge Cabrera, manifestó que a diferencia de la Feria de San Marcos, la infraestructura del recinto ferial de León es un área delimitada a la que se le da mantenimiento todo el año y que la finalidad de un espacio de esta naturaleza es la convivencia familiar en un entorno sano y de ambiente festivo.

“Yo creo que los parámetros de medición no son los mismos. La infraestructura del recinto ferial de León es una área delimitada a la que se le da mantenimiento todo el año y la que comprende en sus gastos el apoyo que se da al Parque Explora, estas dos condiciones no se dan en Feria más cercana que es la de San Marcos que es un espacio abierto todo el año y no apoya a un museo se Ciencia, Innovación y Tecnología”, concluyó.