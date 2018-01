Patronato de la Feria de León no ha recibido quejas

León, Gto.

Directivos del Patronato de la Feria, afirmaron no haber recibido reportes aún de problemas internos entre visitantes pese a que en redes sociales hay casos de víctimas de delincuencia dentro de las instalaciones de la Feria Estatal de León.

"Hasta ahora no hemos recibido ningún reporte de inseguridad, no quiero decir que aquí no pasa nada, no estamos exentos de lo que nos pueda suceder, lo que se está viviendo fuera del contexto Feria, nos está sucediendo también pero estamos cuidando lo más posible todos los aspectos en materia de seguridad", afirmó el presidente del Patronato de la Feria, Gabriel Pérez Navarro.

Uno de los reportes fue de una pareja que acudió al concierto de Timbiriche el pasado sábado 27 de enero a quienes les fueron vendidos una botella alcohólica al final del concierto, pero supuestamente minutos más tarde fueron agredidos por elementos de la Policía dentro de Palenque para evacuarlos de la zona.

Otro de estos reportes, fue de una mujer que al ingresar a las instalaciones de la Feria, percibió algo peculiar en su bolso y en cuanto la inspeccionó, notó que habían rasgado verticalmente su bolsa para sustraer sus pertenencias, por lo que lanzó una queja en redes sociales.

"En las entradas tenemos los arcos de seguridad, tenemos la policía de seguridad de la Feria que es una policía turística y después la Policía Estatal y Municipal; existen protocolos y operativos que se han venido practicando desde hace meses atrás para mantener a la gente segura", puntualizó el presidente.

Se afirmó igual que durante los fines de semana hay aproximadamente entre mil a mil 200 elementos de seguridad, protegiendo a la ciudadanía para evitar situaciones de este tipo, pero aún así se reportan situaciones de crimen contra las personas.