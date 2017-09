En Saltillo se manifiestan por feminicidio de Mara

Saltillo, Coahuila

Representantes de colectivos de feministas se manifestaron esta tarde en la Plaza de Armas por el feminicidio de Mara Castilla, la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UAPEP) asesinada el 8 de septiembre pasado.

Colectivo Feminista, Calle Sin Acoso en Coahuila, Feministas de Coahuila y División del Norte, expresaron su indignación por la muerte y revictimización de la joven de 19 años.

Reconocen que los gobiernos no son responsables de los feminicidios, pero sí de que se haga justicia en cada caso de violencia contra las mujeres.





"No podemos permitir la normalización de la violencia, no podemos permitir que una niña de 19 años sea asesinada mientras toma un transporte de servicio privado y que se haga mención de que fue asesinada porque andaba borracha o en una fiesta", expresó Aida Sifuentes.

"Reclamamos Justicia porque es injusto que se proteja al violador, al asesino, quien hasta el momento se le ha protegido el rostro y el nombre, sabemos muy poco de él y de Mara ya sabemos todo (...) lo peor es que nos están asesinando y a nadie le importa", dijo.

La activista Thelma Ferrero, de Feministas Coahuila, recordó que en la entidad también se han registrado feminicidios señalando que algunos han quedado impunes.

Mencionó el caso de Diana de 11 años quien fue asesinada en Monclova por su novio de 13 años y quien no había salido de fiesta, sino que en su propia casa fue privada de la vida.

"Hago un llamado al Instituto de las Mujeres (Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer) haga su trabajo, porque en lo personal he teñido situaciones familiares en las que me he visto en la necesidad de acudir y no hay ayuda y así hay muchos casos", dijo.

rcm