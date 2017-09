Piden crear fiscalía especial para combatir feminicidios

Tampico

El no contar con una fiscalía para tratar casos de feminicidio, no permite el esclarecimiento de éstos, además que tampoco ayuda a tener una cifra exacta de los casos que se han cometido en el estado, señala el organismo no gubernamental Justicia Tamaulipas.

De acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Inegi, una de cada cinco tamaulipecas que falleció, fue por homicidio.

La información también muestra que entre los años 2013 y 2015, las entidades que presentaron las tasas más altas en homicidios de mujeres fueron Guerrero, Chihuahua, Colima, Baja California, Baja California Sur, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Sonora, Tamaulipas y Coahuila.

El presidente de la Asociación Justicia Tamaulipas, Geovanni Barrios Moreno, mencionó que en la entidad no existen incluso asociaciones que se encarguen de brindar atención a las personas, además el hecho de no contar con una fiscalía que de seguimiento a los casos hace que no se tenga una estadística exacta y que éstos queden en una cifra más.

"Se está viviendo un caos social, que también abarca a la misma autoridad, ya que hasta el momento no se ha hecho nada para conocer las cifras reales de feminicidio, pues se ha llevado a cabo la desaparición de mujeres que han sido asesinadas, sin que la autoridad lo enfrente con seriedad y compromiso, para saber las cifras de las personas que han sido víctimas de este delito, pues no existe una fiscalía especial", indicó.

Manifestó que las desaparecidas que se han registrado y que después han sido encontradas asesinadas, también entran en las cifras, por la manera en cómo murieron, sin embargo, no se tipifica, ya que esto elevaría los números de manera muy considerable.

Aseguró que no existe la voluntad por parte del gobierno estatal para reconocer que existe una grave problemática en el sistema, por eso es que, "creo que estamos muy lejos de que se pueda dar con la justicia que se necesita en Tamaulipas".

Ante las situaciones que se han presentado en Puebla y Veracruz, estados cercanos a Tamaulipas, señala "se debe de formar una ventana para responder de manera inmediata para atender a las víctimas directas e indirectas, para sentirse respaldado por el mismo estado, ya que en la actualidad una persona que es violentada de esa manera lo que requiere es ser atendida de manera inmediata".

Mencionó que se trabaja en un convenio para establecer una línea telefónica de atención, para tener una comunicación directa para apoyar, se trata de pasos contundentes en el tema de seguridad, puntualizó.