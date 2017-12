La música que se lleva en la sangre

Guadalajara

La música se lleva en la sangre. Felipe Vázquez Barbosa es originario de Tuxpan Jalisco, nació el 15 de julio de 1925. Su papá tuvo una banda militar en el ejército, sus tíos y hasta sus abuelos fueron músicos. Vivió su niñez en Tecalitlán y San Gabriel, ahí estudio hasta quinto de primaria.

Desde los 10 años comenzó a tocar, tenía 17 cuando por primera vez vino a Guadalajara, las cosas fueron muy difíciles y se regresó a Tuxpan.

Se casó a los 19 años y con su esposa fue a Colima, allá hizo de todo: peluquero, sastre, y desde luego músico. Tocaba en participaciones religiosas, fiestas particulares, donde se podía. Tuvo muchas oportunidades porque tocaba trombón, violín, chelo, y contrabajo. Sin embargo, seguía pensando en Guadalajara, sabía que había buenas orquestas y soñaba con tocar en una de ellas.

A los 20 años emprendió su viaje, primero solo y luego con su familia. Comenzó a trabajar en los camiones urbanos, combinaba ese trabajo con la música. Ya entonces tocaba violín, contrabajo, contrabajo eléctrico, viola, trombón, trompeta, violonchelo, trombón de vara, trombón de émbolos, barítono. Recuerda su primer trabajo en la música, fue en el Cabaret Navy Club, un emblemático lugar construido en forma de barco ubicado en las calles de R. Michel y González Gallo por el rumbo del parque Agua Azul. Adentro era el casino y a un lado había una alberca con olas como el mar. Había Bungalows y vestidores para los que iban a bañarse porque eran albercas públicas. 8 años toco la trompeta en ese lugar.

Luego, comenzó a formar su orquesta de la cual fue el director, primero una juvenil con integrantes de 14 a 17 años. A finales de los sesentas por los Arcos Vallarta en Guadalajara, estuvo el restaurante Montparnasse, un lugar con las mejores variedades de México. Ahí trabajaba los sábados y domingos en la noche durante de la cena, tocando el bajo.

Se dio a conocer en el medio con su propio trabajo, no usaba tarjetas, en los atriles de su orquesta estaba su nombre y teléfono, y de esa forma era como lo contrataban.

Trabajó también en Televicentro por 15 años, musicalizaba el programa “Corona a Medio Día’’ y “Muévanse todos’’. Su segunda orquesta la formó como trabajador de la Alianza de Camioneros de Jalisco. Orquesta SUTAG (Sindicato Único de Trabajadores Automovilistas de Jalisco).

Aunque Don Felipe con gran modestia dice que no es maestro ni compositor resultó ganador junto con Moisés Guerrero López, en el Concurso Estatal de Creación del Himno del Estado de Jalisco, convocado por el Gobierno del Estado en 1981.

Al igual que Jalisco, Tuxpan su tierra natal tiene ya un himno gracias a la pluma del maestro Felipe, cosa que lo llena de orgullo, porque dice “ya soy profeta en mi tierra”. Entre sus vastas composiciones se cuentan, “Un canto al Trabajo”, “Un canto a Tonalá”, además del “Himno al Policía”. Compuso también para sus hijas.

Escribió también unos versos para su nieta Carolina que falleció en el 2011 a la edad de 24 años. La primera melodía que compuso fue “Mi soledad’’ hace unos 40 años, dedicada a su esposa Soledad, con quien lleva 64 años de casado.

Actualmente el maestro Felipe es Director de la Banda de Música de la Comisaria de Seguridad Pública de Zapopan. Sus hijos son, uno subdirector y otro subdirector administrativo; y llevan a cabo eventos cívicos y conciertos didácticos.

La música ha sido para Felipe fuente de inspiración, y escribe a la hora que sea, cuando de pronto le llega un pensamiento. “La música es mi vida’’, dice mientras recuerda con orgullo los reconocimientos que ha recibido y su obra prolífica fruto de la disciplina y el trabajo, porque dice con humildad “yo no soy catedrático, no tuve maestros, la vida fue mi maestra y la música me ha puesto en el lugar donde estoy”.

Además de muy buena salud, el maestro Felipe tiene buen humor, vive hoy. Lo de ayer dice, “ya ni me acuerdo”.

SRN