Los contrastes del feminicidio en Durango

Durango

Las cifras de feminicidios en Durango discrepan, sobre la realidad de la muerte agravada de mujeres. Tanto las autoridades como las organizaciones no gubernamentales y de abogados, consideran que hay un avance en la entidad.

De la misma forma se reconoce que el camino es largo pero transita, siempre y cuando los impartidores de justicia, investigadores y encargados de darle seguimiento atiendan a cabalidad los preceptos legales que existen en estos momentos en la legislación local.

Por su parte, las organizaciones de abogados y de defensa de derechos humanos, solicitan que se trate a las mujeres como víctimas y que no se les victimice o se les juzgue por sus propias muertes.

En 2017 se dieron 23 muertes de mujeres según cifras oficiales, 12 de ellas ya tipificadas como feminicidios, 5 en la capital del Estado y 5 en Gómez Palacio. Uno en Guanaceví y otro en el municipio de El Oro.

En este sentido, Laura Elena Estrada, directora del Instituto Estatal de la Mujer, recordó que uno de los planteamientos es la sensibilización de los ministerios públicos para conformar las carpetas de investigación de asesinatos, que ya se comienzan a marcar como feminicidios.

Explicó que se tiene claro ahora qué es un feminicidio: que la mujer haya sido privada de su libertad, el que su cuerpo haya sido tirado en la vía pública, expuesto, violado o mutilado. Además de que la relación con la persona que la asesinó sea laboral, sentimental.

Para Estrada, los feminicidios no aumentaron, dijo que antes no se tipificaban como tal. No se tomaban las agravantes por falta de sensibilidad y del conocimiento de las leyes.

Dijo que ahora se ha tenido el apoyo del presidente de Tribunal Superior de Justicia y de los mismos jueces y magistrados quienes han mostrado la inquietud y la participación en el momento de juzgar.

Comentó que el trabajo ahora debe de ser conjunto, con la sociedad, porque el Gobierno no puede detener lo que sucede dentro del hogar.

Según Estrada, en el actual Gobierno Estatal se tomó el problema desde la raíz. Y aunque ha sido criticada la forma en la que se habla sobre el tema, ya que lo primero que se hizo, fue reconocer y revisar las omisiones o carencias que se tenían.

ESTRATEGIA A FUTURO

Dijo que el concientizar a los menores acerca de que no solamente existe un modelo de masculinidad, sino que hay otros mecanismos para socializar entre hombres y mujeres, se erradica la violencia de manera sustancial.

Explicó que es complicado el cambiar las costumbres en personas ya formadas, es decir, adultos. Dijo que promueven talleres en los que se trabaja en estos momentos en escuelas.

Incluso del nivel medio superior, para que no reproduzca la violencia que durante años se dio en el noviazgo, que se convierte en un problema futuro.

Sobre si la tasa de feminicidios es proporcional a la población en Durango y las muertes de mujeres tipificadas, dijo que es una cifra que coincide con estados como Guerrero, Michoacán, Puebla, Tabasco o Veracruz. Y que no se puede hacer una comparación.

DISCREPAN CIFRAS

Según las organizaciones de derechos humanos, en Durango en 2017 se registraron 30 homicidios violentos contra mujeres. Y se entró en el debate sobre si son o no feminicidios.

Julieta Hernández Camargo, presidenta de la Organización 'Sí hay mujeres en Durango', comentó que durante la actual legislatura se especificaron las características de los feminicidios: que tienen que ver con que dejan el cuerpo expuesto, violencia sexual, haya sido perpetrado por una persona que tiene relación familiar o sentimental, además de las heridas infamantes.

Aseguró que el problema ahora no es la ley donde se establecen los patrones de muerte de las mujeres, sino en la manera en la que se investiga y en la que se juzga, es decir, los ministerios públicos o los jueces.

Ejemplificó con el caso de una joven muerta en el municipio de Nuevo Ideal y que fuera encerrada en la cajuela de un auto que luego fue incendiado y se puede considerar como feminicidio por el tipo de lesiones infamantes.

Pero, hizo hincapié en que al autor material fue un menor de edad y solamente se le dieron 4 años de sentencia. Ahora se encuentra en el Centro Especializado de Reintegración y Tratamiento para Menores Infractores (CERTMI).

Calificó de terrible lo que sucedió con la joven para una pena tan corta, cuando para un feminicida las sentencias son de hasta 70 años de prisión.

Por lo que respecta al marco legal en Durango, dijo que se encuentra bien y funcional a diferencia del pasado donde no se contemplaban puntos importantes, que ahora están.

Y que se encuentran armonizadas con tratados internacionales, la jurisprudencia y con la Constitución federal, pero el asunto está cuando se aplica la Ley, cuando es un juez o una jueza, es donde las cuestiones sufren de algún cambio.

Y en las decisiones de los jueces, Hernández Camargo conoce de una sentencia de un violador al que se le dieron 31 años de cárcel y al autor material de la muerte de una joven dentro de un automóvil que fue quemado 4.

Hernández Camargo habla de que el sistema patriarcal es uno de los principales motores de la violencia contra la mujer. Que los hombres mandan a las mujeres.

Ejemplificó que en las iglesias, el grueso de los predicadores son hombres y Dios es el padre. Y el mismo patrón se reproduce en la familia, el hombre es quien decide cómo funciona el hogar.

Explicó que se debe de incluir a la mujer en la toma de decisiones y el tema patriarcal transciende a lo público, y no se considera a la mujer en las políticas públicas.

Incluso, dijo que en el caso de Durango se tiene la costumbre de juzgar moralmente a la mujer por sus propios asesinatos. Señaló que se trata de culpar a la mujer que se les haya matado o violado y son rescoldos de misoginia, machismo, que existe en la sociedad. Y lo más complicado de entender por los hombres, es que el cuerpo de la mujer no es propiedad de nadie.

SIN RESPUESTA

Continúan discrepancias entre leyes federales y en Durango en el tema de la tipificación del feminicidio y no permite la correcta aplicación en los asesinatos agravados de mujeres, dijo la especialista en Derecho, Martha Arreola.

Se afectan a la mujeres, no sólo con violencia social y política, sino en este caso, las agresiones en el hogar, que llevan a las víctimas de delito hasta que son asesinadas, no se les da un seguimiento puntual en Durango.

Reconoció que en el pasado, organizaciones de abogados y defensores de derechos humanos, se abocaron a trabajar con las víctimas de cualquier tipo de violencia, lo que generó cambios en las leyes locales, así como en las políticas públicas que se aplican en Durango, el problema radica en que no se aplica la ley de la manera correcta.

Ejemplificó que una mujer que es maltratada y cuenta con una herida en el rostro, una lesión evidente y a pesar de contar con las pruebas del delito, no se persigue a las personas que infringieron del daño porque paga una fianza, dado que no es un delito grave.

Insistió en que es poca la penalidad, aunque sea económica es baja y se conocen casos donde se llegó a fijar una fianza de 500 pesos, cuando el robo se encuentra con mayor cantidad de pago.

Arreola explicó que no es solamente la herida, sino que para llegar a ella, hay una serie de agresiones y abusos de poder de parte de los hombres. Jaloneos y azotes por partes de los agresores, que los jueces y ministerios públicos los ven en estos momentos como algo normal.

Y no se atiende a las víctimas porque no se cuenta con el personal para atender legal, emocionalmente hablando. Destacó que además de los cambios en las leyes locales por parte de los diputados, la procuración de justicia se debe de cumplir a cabalidad.

Por lo que respecta al Centro de Atención Integral a la mujer, no se le da el seguimiento, cuando hay un delito que investigar, además que no se tiene la sensibilidad que las mimas agentes del Ministerio Público deben de tener, para darle continuidad a las investigaciones.

UNA ESTRATEGIA MÁS

Para la regidora capitalina en Durango del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Daniela Torres, el problema de la violencia es un punto sensible, pero es el sector rural donde se debe de poner especial atención.

Esto, porque en las mujeres hay poco conocimiento en la manera en la que se defiendan de la violencia de la que son objeto. Dado que en la zona urbana, se conoce mejor de sus derechos.

Recordó que se hará una petición, para que el comité o las capacitaciones que se programe para el municipio de Durango se alcance en la zona valle como sierra y que no se focalice en la ciudad.

Recordó que por medio de la Comisión de Derechos Humanos, se atenderá el tema tanto en la ciudad, como en la zona rural.