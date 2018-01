Tras revisión aún faltan 62 mdp: Alcalde de Torreón

Torreón, Coahuila

No son 122 millones de pesos, sino 62 la cantidad faltante hasta el momento por concepto de participaciones pendientes que debieron entregarse al municipio.

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, dio a conocer que el Tesorero le informó que sí estaban los depósitos.

El pasado sábado, Hernán Sirgo Ortiz, tesorero de Torreón, afirmó que la Secretaría de Finanzas, debió entregarle al municipio 122 millones de pesos por concepto de participaciones pendientes de los ejercicios fiscales 2016 y 2017.

Respecto al tema, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que se debe aclarar.



El alcalde de Torreón, el domingo posterior a esta declaración, dio a conocer que no se trataba de una 'disparatada' y que se contaba con los respaldos documentales que avalaban el señalamiento de un faltante de 122 millones de pesos proveniente de participaciones federales en las finanzas de Torreón y que debieron ser entregados por la entidad.

“El día de ayer me informó el tesorero que una parte del faltante que él tenía sí estaba depositado y actualmente están revisando la otra parte. Queremos que las cosas sean claras, no se trata solo de reclamar faltantes si no existen y no hay ningún problema. Hay alrededor de 60 los que sí estaban depositados”, afirmó.

Asimismo dijo que en el caso de Saltillo, el alcalde saliente, hizo pública una situación similar, en este caso sí se comprobó la ausencia del recurso y la cantidad se les debió entregar.

En lo que corresponde a Torreón se encuentran revisando la otra parte que se dijo no había llegado a la ciudad.

“Torreón es muy constante entre sus participaciones, recibe entre 26 y 28 millones de pesos por quincena es decir, si un millón o dos no se deposita ese día, se anda batallando por que realmente sobra una parte muy pequeña para pagar proveedores".



cale