Falta de agua es la regla en zona centro de Torreón

Torreón, Coahuila

Algunos residentes de la zona centro de Torreón, ubicados en las calles Victoria y Niños Héroes, sufren de la falta de agua en sus viviendas desde hace tres semanas, esto a pesar que varios cuentan con tinaco e hidro, el desabasto persiste.

Irma Cruz, residente en la calle Niños Héroes número 759, aseguró que tiene un enfermo en casa por lo que la situación se agrava por no contar con el servicio desde hace tres semanas.

TE RECOMENDAMOS: Indigna falta de agua a vecinos del centro de Torreón

A pesar de ser un problema generalizado, existen vecinos en el mismo sector quienes no reportan problemas.



“La verdad es que me dan ganas hasta de llevar a mi mamá así como está a las instalaciones de Simas, con el objetivo de que vean lo que implica tener a un enfermo en una vivienda que no tiene agua.”.

Gonzálo Córdova Marín, quien tiene su negocio en el número 1098 de estas calles, comentó que el servicio escasea en su local de tapicería desde hace por lo menos dos meses.

“No pagué mayo ni pienso pagar junio porque no tengo nada. No voy a pagar por algo que no utilicé. Tengo que traerme agua de la casa, lleno dos garrafones diarios para el baño, para tomar y lo que se requiere en el día”.

Silvia Ortiz, habitante de la colonia centro en la calle Niños Héroes 791, aseguró que desde hace tres semanas no cuentan con absolutamente nada de líquido y recalcó que deben comprar agua purificada para todo, cocina y aseo personal.

La propietaria de una tienda ubicada en la esquina de Victoria y calle Niños Héroes, comentó que padecen el problema de falta total de agua desde hace tres semanas, ya que antes de este tiempo, salía con poca presión pero al menos salía.





rcm