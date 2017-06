Vecinos de Distrito Colón se quejan de falta de agua

Torreón, Coahuila

Un grupo de vecinos del Distrito Colón, domiciliados sobre la avenida Abasolo, Allende, Ocampo, Escobedo,entre Degollado y González Ortega denunciaron que no tienen agua en el sector, llevan dos años batallando con la falta de agua, justo cuando se hizo el reporte del excesivo ruido que ocasionan los bares.

Advierten que Simas ya no quiere no tomar los reportes, mientras el recibo del agua llega puntual y los contribuyentes cumplen con su obligación cabalmente.

"Antes teníamos agua de las 6 hasta las 8 de la mañana, ahora ya no sale, si acaso media hora de líquido en todo el día".



Rosa Flores, indicó que siempre paga el recibo, manifiesta que todos los días cabalmente realizan el reporte al Call Center de Simas, mostraron una larga lista de los números de reportes que tienen de esta semana, sin obtener respuesta alguna.

"Es inhumano vivir sin agua, con estas altas temperaturas. No hay en las casas de este sector desde hace dos años, tenemos que bañarnos a cubetazos, no creo que los funcionarios batallen en sus casas, ¿porqué dejan sufrir a la ciudadanía que paga en tiempo y forma el servicio público?".

Por su parte Leopoldo López compartió que anteriormente tenían agua durante la madrugada, precisó que el líquido llegaba de 6 a 8 de la mañana, luego de los reportes que se hicieron al municipio del ruido, basura y malestar que ocasionan los bares, el agua empezó a faltar.

"Estamos cansados de reportar las fallas a SIMAS, las operadoras nos dicen que no tienen noticias de que falte el agua en el Centro, otras descaradamente señalan que es toda la cantidad de agua que hay, si no quieren batallar con el agua debemos comprar e instalar un hidroneumático, mientras seguimos pagando por un servicio que no dan".

Roberto Valdepeñas, otro vecino del sector, manifestó que lo que hacen para sobrevivir a las altas temperaturas es traer agua de otras partes de la ciudad, destacó que gastan cerca de 110 pesos en garrafones de agua por semana, además del recibo del agua que nunca falla.

"Esperemos que las autoridades municipales resuelvan, que demuestren que sí tienen carácter para lidiar con problemáticas sociales de fondo, que la falta de agua en el sector no sea por venganza de los señalamientos hacia los bares que perturban la paz de todos", concluyó.









