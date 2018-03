Evalúan estrategias de seguridad para los Apaseos

León, Gto.

Tras la ola de homicidios que se ha registrado en Los Apaseos, el procurador de Justicia en el Estado (PGJE) Carlos Zamarripa Aguirre aseguró que en los últimos cinco días ya se han cumplimentado varias órdenes de aprehensión relacionadas con estos crímenes.



“Hemos estado llevando a cabo diversas tareas, algunas estratégicas; es una problemática que el Grupo de Coordinación tiene focalizada para efecto de disminuir la incidencia; una de las tareas que puedo adelantar, es que tenemos varios de los eventos esclarecidos, hemos solicitado ordenes de aprehensión ya nos fueron concedidas y estamos en su proceso de ejecución” dijo.



Por su parte, el general de la XVI zona Militar Manuel Díaz Organitos reconoció que algo falta por hacer en Los Apaseos, pues en comparación con León, la ciudad más grande del estado, hay días en los que no se ha cometido ningún homicidio.



“Estamos haciendo una evaluación para ver que no se está haciendo bien, por supuesto que si no se están teniendo los resultados, que cómo se está poniendo sobre la mesa, está teniendo León, pues algo no se está haciendo bien” reconoció.