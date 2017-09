Falsos temores inhiben la donación de órganos

Guadalajara

El miedo a no ser salvado en caso de sufrir un accidente, inhibe a la gente a firmar una tarjeta que exprese su deseo de ser donador de órganos. Es el temor más común entre los tapatíos, pero no el único que explica la todavía escasa cultura de la donación, revela una encuesta realizada por una estudiante universitaria, que fue trasplantada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco.

Monserrat Magdaleno Rodríguez vivió en carne propia la experiencia de esperar, en vano, por un riñón de un donante con muerte encefálica. En 2010 le diagnosticaron insuficiencia renal crónica en etapa avanzada. Al final su madre le donó el órgano.

“Necesitaba el trasplante. Fui sometida a diálisis por casi dos años. Mi vida cambió porque pude hacer cosas que pensé jamás volvería a hacer. No es igual estar pegado a máquina o depender de algo para vivir como la gente normal”, cuenta.

Ella fue trasplantada en el Centro Médico Nacional de Occidente. Pudo recuperar la salud, seguir el tratamiento gracias al Seguro de Estudiante del IMSS y concluir la licenciatura en Comunicación Gráfica. La joven dedicó su tesis de titulación a crear una campaña para desmitificar la donación de órganos, para la cual levantó cerca de 600 encuestas en los municipios de Guadalajara y Tlajomulco donde inquirió respecto a los motivos de la gente para no donar.

“Les preguntaba ¿tú donarías tus órganos? Y me decían no. ‘Porque hay mucho tráfico’, ‘no quiero donar porque me los van a quitar y los van a vender’, ‘yo no quiero donar porque el Seguro es el que gana’, ‘ganan los doctores’ lo ‘las personas los venden cuando fallecen (los órganos de sus familiares), etcétera… había muchos mitos y fue cuando decidí que debía hacer una campaña social. No para para promover la donación, sino para informar y que las personas no tengan la presión de ‘dona tus órganos’, sino que puedan tomar la decisión de sí o no pero ya sabiendo”, narró.

Junto al equipo de procuración del Hospital General Regional 180 del Seguro Social, Monserrat realizó el estudio, en el cual detectó que incluso, producto de estos mitos, es mayor el temor entre los jóvenes para aceptar ser donador de órganos cuando ya no los necesiten.

A tres años de trasplantada Monserrat comparte su testimonio en víspera del Día Nacional de la Donación de Órganos y Trasplantes que se conmemora el 26 de septiembre y el mensaje que busca pasar es que no hay porqué sentir temor, pues todo son mitos. “Lo mejor de dar órganos es dar vida a alguien que lo necesita, cuando tú ya no”.

Francisco Javier Moreno Gutiérrez, coordinador hospitalario de órganos y tejidos (procurador) del Hospital 110, comentó en conferencia de prensa que en efecto hay una serie de creencias falsas en torno a la donación. Y aseveró que en México no existe el tráfico de órganos. “Todos los pacientes que necesitan un trasplante están en un padrón informático regulado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios”, siguiéndose un proceso muy meticuloso y vigilado.

Agregó que los médicos siempre buscan preservar la vida y es hasta que se establece el diagnóstico de muerte cerebral que se acerca a plantear la opción de donar a la familia, no antes.

MC