Falsa, grabación de acuerdo por TIMT: Santiago Pérez

El representante de los comuneros de San Jerónimo Acazulco, Santiago Pérez Alvarado, afirmó que continuará encabezando el conflicto legal contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la construcción del tren interurbano México - Toluca, quienes ahora disputan el pago adecuado de más de 40 mil metros cuadrados de tierra.

En días pasados se dio a conocer un audio en el que supuestamente habría pactado un arreglo para detener las accionas legales, el cual dijo, es un movimiento orquestado por la comunidad vecina de Tepezoyuca, con la que tienen diversos conflictos desde hace tiempo.

Acusó que es falsa la grabación y que continuará con la representación legal de estos ejidatarios, quienes exigen un plan de desarrollo sustentable a cambio de las tierras por las que atravesará la obra.

En este entendido, comentó que está dispuesto a presentarse ante autoridades académicas y jurídicas en aras de comprobar su representación.

Santiago Pérez pronunció que la mala planeación en torno a la obra y la opacidad en las negociaciones han provocado malestar entre las comunidades.

"Hay que consensar los acuerdos con la asamblea, no con los líderes, porque esos no son duraderos", expresó en entrevista; ya que a su sentir las autoridades no han atendido de manera adecuada a la población.

Por otra parte, destacó que hay pendiente la distribución de cerca de 42 mil metros cuadrados de terreno, los cuales fueron tomados de manera adicional para continuar con los trabajos.

En conferencia de prensa argumentó que un representante de la SCT les pagaría en caso de ampliar el área de la construcción, situación que no ha sucedido.

"Quieren hacer la obra, que la hagan, pero que la hagan pagando tierra si es que ocuparon de más pero no pagando tierra si es que dañaron recursos naturales y mucho menos violando derechos humanos", argumentó.

El abogado ha solicitado que no se hagan negociaciones a modo que enemisten a las comunidades y que liquiden tan pronto sea posible las tierras.

LC