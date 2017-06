Lucraban con la enfermedad de su hija en Facebook

Monterrey

Guadalupe Loera Reynosa descubrió que a través de Facebook una usuaria, identificada como "Cortes Mariné", se ha dedicado a lucrar con la imagen de su hija que padece ataques epilépticos.

Fue el sábado pasado cuando la madre ubicó en la red social una cuenta que constantemente publica fotografías de la pequeña Denisse con el objetivo de pedir donaciones económicas a una cuenta bancaria para llevar a cabo su tratamiento.

Hasta el momento, Guadalupe Loera ha identificado dos páginas: "Juntos por ayudar a Denisse" y "Cortes Mariné", la cual cambia de nombre constantemente.

La mujer pidió a la ciudadanía no caer en este fraude.

"No se dejen engañar, mi hija todavía necesita ayuda, pero no se dejen engañar por esas páginas falsas. Si ven botes donde estén pidiendo dinero a nombre de mi hija no le crean, siempre soy yo directamente la que pide el apoyo", dijo.

Loera Reynosa indicó que ayer interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado para descubrir quién está a cargo de estas páginas falsas.

La madre de la menor manifestó sentirse molesta que estén utilizando el nombre de su hija para enriquecerse, ya que ellas continúan necesitando apoyo económico para sobrellevar la enfermedad que padece desde octubre del 2014.

