Se extremarán precauciones durante la visita de AMLO a Guanajuato

Guanajuato, Gto.

La secretaria general del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández, indicó que tras el homicidio de José Remedios Aguirre, candidato a la alcaldía en Apaseo el Alto, tendrán que cuidar mucho la visita de Andrés Manuel López Obrador en su visita a Guanajuato la próxima semana, además de que están pidiéndole a sus abanderados que extremen precauciones.

En entrevista telefónica dijo que para ellos "es muy importante reforzar los eventos de Andrés Manuel López Obrador, cuidar mucho la figura de nuestro candidato porque viene a un estado que está en primer lugar en crímenes no nada más en dolosos sino en otras categorías".

Informó que por el momento no saben si solicitar o no seguridad ante las instancias estatales, porque hay muchas dudas sobre los cuerpos de seguridad.

"Realmente no hemos visto ese tema de pedir seguridad, porque realmente no sabemos si la seguridad está en la policía o no, eso es una realidad, o ellos son parte de; entonces lo que estamos recomendando a nuestros candidatos es que se cuiden, que tomen precauciones, que nunca anden solos, pero eso tampoco es garantía de que no les pase nada".

AGENDA

Cabe señalar que según la agenda del candidato a la presidencia del país por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador estará en San Luis de la Paz, el martes de esta semana, alrededor de las 5 de la tarde; a las 7 de la noche del mismo día encabezará un mitin en San Miguel de Allende.

El miércoles 16 estará en Acámbaro alrededor de las 12:00 horas; en Salamanca a las 3 de la tarde y en Celaya a las 6 de la tarde, donde se reunirá en las plazas públicas con los militantes y simpatizantes de la coalición.