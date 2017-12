La expulsión de dos minorías wixaritaris es “por desacato”

Guadalajara

Los liderazgos tradicionales de la comunidad indígena wixárika de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) están en desacuerdo con ser calificados de “intolerantes” con prácticas religiosas, específicamente cristiano-protestantes de corte pentecostal, que se han establecido en sus territorios y han convencido a miembros de su pueblo. El problema es estrictamente de cumplimiento de deberes, ataja Ubaldo Valdez Castañeda.

“Nosotros como comunidad respetamos otras religiones; hay otras religiones dentro de la comunidad, que cumplen con sus cargos; a ellos no los molestamos, y en las asamblea les comentamos, ustedes pueden tener la fe que quieran, pero aquí van a cumplir con actividades de la comunidad, con cargos de la comunidad, sin ningún problema; ahora, si ellos agarran como pretexto que su religión no se los permite, nosotros no somos culpables que su religión no se los permita”, dijo, en entrevista con MILENIO RADIO.

La expulsión de bautistas y de testigos de Jehová, el pasado 4 de diciembre, fue determinada en asamblea comunal. “Esa decisión que tomó la asamblea comunal; quiero aclarar en nombre de la comunidad que este no es un asunto de intolerancia religiosa, es un asunto de desacato de mandato, las personas en la comunidad que no quieran asumir cargos, asumir tareas, todos estamos expuestos a que la misma comunidad nos pueda desconocer, y se nos pueda expulsar […] en cuanto uno deja de seguir un mandato de la comunidad deja de ser comunero, simple y sencillamente, deja de tener derechos comunales; a ellos ya se les había advertido en un primer llamado, un segundo llamado y un tercer llamado; así que la comunidad está muy tranquila, por la decisión que tomó, sabe que lo hizo cumpliendo con los estatutos comunales. No estamos al margen de la ley, sabemos de la carpeta de investigación, la comunidad está tranquila, no incurrimos en violaciones, no los golpeamos, simplemente se les notificó: ya no pueden estar aquí, sus puestos van a ser ocupados por otros comuneros que sí están cumpliendo con las disposiciones de la comunidad”.

- ¿Cómo está el ambiente en Tuxpan después de la expulsión?

- La vida en comunidad es estar cumpliendo cabalmente con las actividades culturales, sociales, creo que no ha cambiado mucho; reitero, nadie está temeroso de que vayan a desconocer lo que hizo la comunidad, insisto que ese grupo de wixaritaris como pretexto agarró la religión que profesan para no cumplir con sus cargos […] si vemos de manera muy estricta el asunto, se están victimizando, y nosotros como comunidad no hemos respondido a todo lo que dicen de nosotros; han hecho videos y han recibido apoyo internacional, es lo que querían, y a la comunidad wixárika nos satanizan, que somos alcohólicos, que somos güevones, y que no nos gusta trabajar… eso ya lo lograron.

- A raíz de esta crisis, ¿los ha visitado Derechos Humanos, la fiscalía, Secretaría de Gobierno?

- Hasta este momento no tenemos acercamiento con ninguna; las autoridades tradicionales y agrarias sí han recibido algunas invitaciones peor por indicaciones de la asamblea, de la misma comunidad, ellos no van a ir resolver ese asunto a las oficinas de una dependencia; la dependencia que quiera resolver este asunto que venga a la comunidad y conozca, que vean que no es como ellos están manejando este tema, yo la verdad lamento mucho como han manejado el tema algunos medios de comunicación que se van a lo de la intolerancia religiosa, es un asunto que a lo mejor vende mucho y por eso le están dando este enfoque.

Añadió: “las personas que quieran atender y entender este asunto que vengan a la comunidad, y que conozcan los espacios sagrados que tenemos, las casas reales, tradicionales, donde resolvemos los asuntos, que entre ahí, para que sepan qué es lo que nosotros estamos defendiendo, tenemos miles de años cuidando nuestra vida con usos y costumbres, y nuestra vida comunitaria, eso es lo que protegemos; las autoridades no están autorizadas para salir en este momento, hay hoy [jueves 28 de diciembre] una reunión de autoridades dentro de la comunidad, se va a tocar el tema y no sé qué a acuerdos se vaya a llegar…”.

- Una reunión interna, sin presencia de autoridades de gobierno.

- Sí, entre nosotros; porque en estos días vamos a sacar un mecanismo para aclarar todo esto, salir a aclarar esto ante los medios, por la forma en que lo están tratando, creo que la comunidad también tiene derecho de réplica.

- ¿No temen ser señalados por violar derechos humanos?

- Si hablamos de derecho humanos habría que preguntarle al Estado cuánto los ha violado, cuántos muertos ha habido en México; nosotros no hemos matado a nadie, sabemos que hay recomendaciones, al menos una, de las comisiones nacional o estatal de Derechos Humanos […] si quieren a nuestros representantes tradicionales que se los lleven, porque aquí nuestros representantes legítimos , legales, son nuestros gobernadores tradicionales; en una reunión en una las casas tradicionales que tenemos en la comunidad decían, si por defender a la comunidad me llevan a la cárcel, que me lleven, si para la CNDH es un delito el defender a mi pueblo de esa manera, si tiene que emitir una declaración para que vengan y me detengan, que me detengan; en ese sentido créeme que en la comunidad estamos conscientes de lo que estamos haciendo, no estamos haciendo cosas de las que nos vayamos a arrepentir.

- ¿Qué posibilidad tienen los expulsados de ser reintegrados?

- Es muy sencillo, que acepten cargos; se los hemos dichos varias veces y lo han rechazado, que acepten cargos, no hay problema y todos felices. Haga de cuenta: usted tiene familia, y todos dentro de la casa tenemos que cumplir con una tarea, las actividades cotidianas de la casa, y al que no cumpla, se le va a llamar la atención; es algo similar a lo que ocurre en la comunidad, aquí todos somos hermanos, somos familia, y tenemos que cumplir, y cuando no cumplimos, obviamente papá y mamá nos tienen que llamar la atención. Si ellos el próximo año se quieren reintegrar, ya no estamos en el mes de cargos, los cargos se asignan en noviembre, octubre, así que el próximo año pueden ellos asumir cargos y no hay ningún problema. Ahora, si la Comisión Nacional nos quiere hacer manita de puerco no lo va a lograr, eso sí se lo voy a decir, es algo que nuestras autoridades platicaron.

MC