Entregan 'depa' del Express a María Elena González

Torreón, Coahuila

La navidad le llegó por adelantado a María Elena González Morales, pues fue ella quien resultó ganadora del concurso "Gánate tu depa con Express", dentro del que se sorteó un departamento completamente equipado en el fraccionamiento La Perla, con un valor que asciende a los 415 mil pesos.

El sorteo dio inicio en agosto y la manera de participar era muy sencilla: bastaba con recortar tres cupones del Diario Express, acudir al Oxxo y canjearlos por el boleto para concursar.

La entrega de las llaves y la firma de las escrituras se llevó a cabo esta tarde.



A María Elena la suerte le sonrió aún más, pues fue el 8 de diciembre cuando metió su boleto a concursar por el departamento equipado.

El pasado sábado 17 de diciembre le llegó la noticia de que fue la ganadora. El teléfono que registró fue el de su madre, Magdalena Morales Negrete, fue ella quien recibió la llamada con el anuncio de que el departamento pertenecía a su hija.

En un primer intento la llamada no entró, pero tras un segundo la señora contestó, aunque ella no podía creer lo que estaba escuchando.

"Me dijeron que en cinco minutos me querían en el periódico y me recibieron muy bien. No lo creía. Pero le doy gracias a Dios porque la casa se la sacó mi hija y estamos contentos todos porque Express, sí cumple", expresó la madre de María Elena.

Entre tanto ajetreo, María Elena, no lograba asimilar que ese espacio todo amueblado ya le pertenece.



"Primero tengo que asimilar que ya gané, no me lo esperaba. Nunca me había ganado algo tan grandote como esto, mi regalo de navidad y año nuevo, aún no me cae el veinte", expuso María Elena.

El departamento fue entregado con estufa, cocineta de madera, refrigerador, sala de dos piezas, dos recámaras individuales, una matrimonial, una mesa de centro y una esquinera, comedor de seis sillas y un boiler de paso, con todo para que solamente tenga que mover su ropa.













LMG