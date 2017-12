Explota polvorín en Zumpango

Zumpango

Una explosión ocurrió en un predio en el que se encuentran varios talleres de pirotecnia en la comunidad de San Pedro La Laguna, municipio de Zumpango, Estado de México.

El gobierno del Estado de México informó que la explosión ocurrió a las 12:45 horas de hoy; por el momento no se reportan personas lesionadas.

"No se reportaron daños en inmuebles y hasta el momento no hay registro de personas lesionadas, no obstante se inició un rastreo en hospitales de la zona en caso de que alguna persona herida hubiere sido trasladada por medios propios", se informó en un comunicado.

Al sitio, acudieron paramédicos y socorristas de Protección Civil, además de un camión de bomberos para realizar una inspección y descartar posibles riesgos.

