Con exigencias, conmemoran lesionados el 22 de abril

Guadalajara

En medio de exigencias por parte de los afectados, este domingo autoridades municipales, estatales y miembros de la Asociación 22 de abril en Guadalajara, conmemoraron en Analco el aniversario 26 de las explosiones que marcaron la historia de la ciudad.

En una estela contra el olvido rodeada de coronas para las víctimas, el alcalde tapatío Enrique Ibarra, regidores del municipio, el legislador, Salvador Caro, presidente de la CEDHJ y representantes del gobierno estatal y de la Federación de Asociaciones Civiles a Favor de Personas con Discapacidad, escucharon de voz de Lilia Ruiz Chávez los problemas que aquejan a los sobrevivientes del hecho.

"Han pasado ya 26 años y no recibimos justicia. Para muchos, especialmente autoridades, es tiempo de olvidar. Para nosotros hasta el último aliento será tiempo de recordar, de no olvidar, de luchar, de exigir y de protestar, porque las cosas no andan bien. Las mismas causas que provocaron las explosiones en el Sector Reforma de nuestra ciudad, tienen nuestras colonias, nuestras ciudades, nuestro país, en una situación de horror", dijo Ruiz Chávez en su pronunciamiento.

TE RECOMENDAMOS: Cosío “se sometió” al presidente, advierte Dau

Habló de la falta de medicamentos que padecen, de falta de indemnizaciones, de la inseguridad que padecen -enfatizando que ya les han robado dos veces la placa del monumento-, así como de asesinatos a causa de este problema.

Sobre los reclamos, el alcalde tapatío señaló que estos van dirigidos al gobierno estatal, pero que en lo que compete a ellos a nivel municipal, como lo es la seguridad, afirmó que el Ayuntamiento hace todo el esfuerzo, y trabajarán con la policía preventiva.

Ibarra Pedroza entregó simbólicamente a la presidenta de la asociación el apoyo anual que el gobierno tapatío hace desde hace tres años al padrón, un total de 4 millones de pesos, que habrá de gestionar el gobierno estatal. Afirmó que buscarán institucionalizar este apoyo para que sea permanente.

TE RECOMENDAMOS: A 26 años de las explosiones: ni culpables, ni una disculpa

En este rubro, Salvador Caro informó que en el Congreso presentaron la propuesta de ajuste al presupuesto del apoyo de este año y los siguiente, para que puedan fondear 4.5 mdp en este ejercicio y 5.5 millones en los subsiguientes, para los afectados.

Más temprano por la mañana, el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Enrique Alfaro, acudió a la Estela a colocar un arreglo floral para conmemorar la fecha. Por respeto a la misma, el candidato no dio discursos ni entrevistas.

MC