Exalcalde de Ciudad Madero entregó facturas falsas

Ciudad Madero

La Fiscalía Especializada Anticorrupción detectó que la pasada administración en Ciudad Madero, entregó facturas falsificadas para comprobar los gastos del último año de gestión.

La denuncia penal del Ayuntamiento que inició todo este proceso de investigación desde finales del año pasado se hizo en contra del exalcalde Mario Alberto Neri Castilla y el extesorero Fernando Rivera de la Torre, debido a que al tomar posesión la nueva administración, se percataron que faltaban muchos documentos en Tesorería.

Luego de recibir y enviar a la Fiscalía los documentos faltantes, se detectó que se facturaron recursos públicos a empresas apócrifas, es decir, fueron simuladas para comprobar gastos de diversos programas, dio a conocer el director Jurídico en este municipio, Roberto Ávalos Flores.

Detalló que al establecer el diálogo con esta nueva Fiscalía, se dio a conocer que las facturas entregadas no son las originales.

"Lo que podemos adelantar de la investigación es que se encontraron ya unos faltantes de documentación, la cual fue analizada por peritos de la Procuraduría, ha sido determinado que no son facturas originales, estamos hablando de que hay algunas empresas que fueron simuladas para el pago de ese dinero que recibió el municipio".

Agregó que "no había documentación en el área de Tesorería y la Auditoría Superior del Estado así como de la Federación, marcaban un término para realizar que se encontraran en tiempo y forma pero no estaba físicamente, por ende, no podían acreditar o justificar el gasto del periodo 2015-2016".

El titular del Departamento Jurídico explicó que desde el primero de septiembre del presente año, enviaron el expediente de la denuncia penal contra exfuncionarios de la urbe petrolera hacia la Fiscalía Anticorrupción, que son los que se encargarán de darle seguimiento.

Acentuó que este es el avance que tienen en la investigación y que corresponderá a ellos determinar las sanciones correspondientes, pues el municipio ya cumplió su parte con hacer entrega de todas las pruebas necesarias.

"Sera la Fiscalía quien en su momento determinará alguna acción penal en contra de ellos. Si ellos consideran que hay delito que perseguir, van a vincularlos a un proceso para solicitar las órdenes de aprehensión en contra de cada uno.

Es esta nueva área quien está tomando todos los asuntos de los 43 municipios en donde se hayan interpuesto denuncias en contra de servidores públicos en funciones o que ya no lo estén. Se le está dando seguimiento a todos los expedientes y en lo particular de Ciudad Madero es la información que nos han adelantado".

Fue en el mes de marzo de este año que el Ayuntamiento confirmó el proceso ante la PGJE contra el exalcalde Mario Alberto Neri Castilla, al no comprobar gastos de 250 millones de pesos de programas Federales en el Ejercicio Fiscal del 2016.