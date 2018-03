Ex trabajadores denuncian retraso en pago de su ahorro

Torreón, Coahuila

Ex trabajadores del Ayuntamiento de Torreón, que fueron despedidos al inicio de la actual administración, denuncian el retraso en el pago de su ahorro que se encuentra retenido en la Dirección de Pensiones.



Érika, quien fue dada de baja durante los primeros días del mes de enero, manifiesta que en la Dirección de Pensiones, los han traído con puras vueltas y no se les ha entregado lo que les corresponde, pues menciona que es un recurso de ellos.



Aseguran que existe un gran número de personas que fueron dadas de baja en la actual administración que se encuentran en las mismas condiciones.



Menciona que la fecha límite para el pago a los ex empleados fue el pasado 15 de febrero, primero le dijeron que en una semana le harían entrega de su dinero, pero a la fecha no les han dado solución.Así mismo, comenta que se les ha informado que sólo tienen el derecho a retirar el cincuenta por ciento de lo ahorrado durante el tiempo laborado, situación que señalan se debe a una reforma que se hizo en el 2017.“Yo me inscribí a pensiones en el 2014 y supuestamente quienes entramos antes del 2017, tenemos derecho al cien por ciento, pero ahora salieron que no, que no tengo derecho aunque sea antes”.Señala que es lamentable que ahora la dirección de Pensiones no les entregue un dinero que les corresponde, ya que es un recurso ahorrado durante el tiempo que estuvieron laborando.“Es un dinero mío, ese dinero que está ahí es un dinero que me quitaron para ahorrarlo, ahora, ¿Por qué de lo que ahorre me van a quitar el cincuenta por ciento?”.Manifiesta que durante las veces que han acudido en busca del Director, Guillermo Sánchez Chávez, las secretarias les indican que no está, o que está ocupado, por lo que denuncian la falta de atención de parte del funcionario hacia los ciudadanos.Aseguran que existe un gran número de personas que fueron dadas de baja en la actual administración que se encuentran en las mismas condiciones, por lo que piden que se agilice el trámite y se les haga entrega de un recurso que les corresponde por derecho.

ldv