Órdenes de aprehensión reales y no mediáticas: Segob Durango

Durango

Ante los señalamientos de actores políticos que afirman que las órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios, son actos "mediáticos", el Secretario General de Gobierno, Adrián Alanís, apuntó que será necesario que vean que tienen sustento jurídico ya que son emitidas por la Fiscalía.

"Se tiene todo lo que se refiere a la investigación y sobre todo cuando ya se tienen casos de vinculación a proceso, creo que el licenciado Galdino Torrecillas como Consejero Jurídico podría dar mayor detalle de los avances".

Agregó que las investigaciones se siguen de alguna manera peculiar y no como cacería de brujas, sino más bien se trata de que "el que la hizo, la pague", y se ha actuado apegados a derecho.

“Hoy nadie nos puede decir que una camioneta de lo que antes era la DEI, haya levantado a fulano de tal, o que se estén dedicando a cobrar cuentas comerciales, hayan hecho secuestros exprés o algunos levantones que antes se acostumbraron durante 12 años, hoy trabajamos con mucho respeto y transparencia y no se está haciendo absolutamente nada ilegal, no hay una sola persona que se diga perseguida políticamente”, afirmó.

Añadió que hoy se trabaja con lo que la misma sociedad ha exigido y pedido, que se investigue, no como cacería de brujas, sino que a través de pruebas se actúe y es lo que se está haciendo y no quiere decir que mañana no puedan acumularse más denuncias y órdenes.

dcr