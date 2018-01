Sin acuerdo despidos de Ayuntamiento

Torreón, Coahuila

La Subsecretaria de Asuntos Políticos y Sociales del Ayuntamiento de Torreón, Angela Campos García, reconoció que los acuerdos se “cayeron” pues un despacho externo es el que se encarga de los despidos por parte de la Presidencia, mientras que ellos establecieron un convenio de liquidación.

Prácticamente desde que fueron notificados de sus despidos diversos grupos han estado acudiendo a la Presidencia Municipal algunos como los de la Marea Roja han pedido su reinstalación otros no, solo la liquidación conforme lo marca la ley.

Tras el cierre fue Campos García la que en representación del Ayuntamiento los atendió.

Se le continuará brindando atención médica a las personas embarazadas que formaban parte de la administración anterior.



“Vamos a tratar de arreglar esto debidamente. Siempre ocurre que en cambios de administración se dan de baja personas y es lo que ha sucedido ahora, algunos no están de acuerdo en las condiciones en las que se está dando. No tengo conocimiento que un despacho externo esté haciéndose cargo de los despidos"

Se comprometió en atender a las personas inconformes a quienes dijo que los despidos se darían conforme a la ley.

Sostuvieron una reunión en el edificio de la Presidencia y el acuerdo que se tomó es que hoy sostendrían una plática con el Secretario del Ayuntamiento Sergio Lara.

En representación de los trabajadores Becker Rodríguez les pidió seriedad en los acuerdos establecidos.

“Les pedimos que no nos tomen el pelo, que no nos jueguen con el dedo en la boca. Si vamos a llegar a un acuerdo, les pido que lo hagamos de una manera civilizada y es que el viernes establecimos un acuerdo que no se cumplió este lunes ya que el despacho externo responsable de esta situación no lo reconoce”, afirmó.

cale