Ex funcionarios libran vinculación a proceso

Monterrey

Un juez de control se negó a vincular a proceso al ex director de Proyecto e Innovación de la Vivienda, Juan Manuel Fernández García, y a la ex directora de Proyectos, Zoila de León Cantú, porque justificaron las cinco licitaciones directas que realizaron en 2012 para subsanar el desastre que ocasionó el huracán Alex.

En una audiencia que se prolongó por 8 horas y que concluyó hasta la madrugada de este miércoles, los ex funcionarios fueron favorecidos por el juez Alfredo Hiram Cazares Ayala.

Fernández García y su subordinada fueron presentados desde la semana pasada por sus abogados Pedro de la Rosa Hernández y Víctor Carlos Enciso, respectivamente, quienes les recomendaron solicitar la ampliación del término para presentar pruebas, antes de que les resolvieran la situación legal, en la que finalmente fueron favorecidos.

Ellos fueron señalados por la fiscal Anticorrupción, Cinthia Aguilar, como probables responsables de dicho delito ya que, supuestamente, adjudicaron sin licitar el servicio de cinco constructoras para que edificaran viviendas para los damnificados en varios municipios del área metropolitana y zona rural.

En su primer audiencia, el ex director de Proyecto e Innovación de la Vivienda declaró que no había tiempo para licitaciones y que no podían realizarlas porque el Estado había firmado un convenio con el Gobierno Federal que les impedía realizar dichos trámites.

En la audiencia de vinculación que se programó para el martes a las 18:00 y terminó la madrugada de este jueves, robustecieron esos argumentos.

Trascendió que la Subprocuraduría Anticorrupción va a recurrir a la apelación de esa resolución para tener la oportunidad de volver a imputar a Fernández García y a su ex colaboradora.

