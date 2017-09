Reprograman juicio de ex celadores hasta 2018

Monterrey

Un Tribunal Colegiado suspendió el juicio final de los cuatro ex funcionarios del Cereso de Apodaca que son procesados por delitos contra la seguridad de un centro penitenciario y abuso de autoridad, porque no localizaron al total de los testigos y lo reprogramaron para el 1 de marzo del año 2018, cuando estén a unos días de cumplir dos años bajo investigación.

Trascendió que de 32 personas que fueron llamadas a comparecer en el caso, sólo 10 acudieron a la cita que les envió el personal del área de Gestión Judicial y por esa situación los jueces suspendieron el juicio final.

Esa audiencia se había programado para emitir la sentencia del ex subdirector operativo del reclusorio, Juan Francisco Medina Herrera, y al ex jefe de seguridad Brígido Eleuterio Villanueva Vázquez, así como de los ex celadores Miguel Ángel Hernández Martínez y José Espiricueta.

Mientras tanto, Medina Herrera y sus coacusados tendrán que seguir cumpliendo con el arraigo domiciliario que les aplicaron, en el cual les autorizaron sólo salir para laborar, pero condicionados a permanecer la mayor parte del tiempo en las direcciones de las viviendas que proporcionaron para cumplirlo.

Los ex funcionarios estatales fueron detenidos el 12 de marzo del año pasado, después de que las autoridades realizaron un cateo en el reclusorio, donde localizaron droga y 12 teléfonos celulares que introdujeron ilegalmente al lugar.

Tras ser capturados, Juan Francisco Medina Herrera y sus ex subordinados permanecieron unos meses detenidos y luego con ayuda de sus abogados consiguieron el arraigo domiciliario que actualmente cumplen.