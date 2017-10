Citarían a funcionarios ligados a ex agente federal ejecutado

Monterrey

Al afirmar que los diputados no son Ministerio Público, el procurador Bernardo González Garza señaló que si en las líneas de investigación del ex agente federal ejecutado afuera del antro Watson, se desprende algún nexo con funcionarios o ex funcionarios, éstos serán citados.

TE RECOMENDAMOS: Exigen investigar lazos del federal ejecutado con Estado

Tras la firma de un convenio de colaboración entre la Procuraduría de Justicia y la Universidad de Montemorelos, González Garza dijo que continuará realizando su trabajo pese a las opiniones de los diputados en relación al bar ubicado en San Jerónimo.

"Yo les voy a dar una respuesta clara, en la Procuraduría investigamos nosotros los delitos, con mucho gusto y respeto se reciben los comentarios de los diputados, pero ellos no son Ministerio Público.

TE RECOMENDAMOS: Hombre asesinado frente a bar era ex policía federal

"Nosotros en las líneas de investigación si nos dan a citar algún funcionario o ex funcionario, sin duda lo haremos", dijo.

Los diputados exigieron al Gobierno del Estado aclarar los presuntos nexos de Ernesto García Ramírez, ex agente federal ejecutado, con funcionarios como: Jesús Hernández, de la Secretaría de Educación estatal, el empresario Ramón Bacca McGuire y Roberto Garza, esposo de la ex alcaldesa Margarita Arellanes.