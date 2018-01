De eventos con amigos a servicios de "catering"

Monterrey

Ir de fotógrafo, relacionado a la industria del rock y artes gráficas a la industria gastronómica, especialmente junto y frente a la parrilla, fue algo orgánico para Víctor Rocha, conocido como Capitán Parrilla.

En entrevista para MILENIO Monterrey, Rocha explicó que inició basándose en sus gustos y que sus platillos ya eran un éxito entre sus amigos y conocidos; se enseñó a sí mismo a preparar los alimentos, y de ahí ha sido solo experimentar con la comida.

“Me empecé a anunciar formalmente y dar servicio de catering en eventos. Me empezaron a contratar, y de ahí empezó todo”.

Para Rocha el negocio va mucho más allá que un servicio de catering: existe actualmente un interés en el paladar regiomontano por la comida ahumada, por sabores nuevos, y hasta por el show.

Detalló que se ha vuelto más común que, en lugar de pedirle que prepare el alimento y lo entregue, se le pida que lo prepare frente a los invitados, en el asador o la parrilla.

Esto, consideró, demuestra que los regiomontanos queremos estar cerca de la parrilla, aunque no siempre ser el cocinero.

“Me decían ‘no me importa pagar más, el chiste es ver’, y hay gente que no sabe, o no le gusta o no tiene la experiencia para estar pegado al asador o cocinar, no le gusta manejar el fuego, y prefieren pagar, no importa pagar más caro. El fuego es el parte aguas o el que convoca o une a las personas”, explicó.