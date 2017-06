EU apoyará a NL por problema en penales

Monterrey

El Gobierno del Estado recurrirá al apoyo del Consulado de Estados Unidos en Monterrey para mejorar el control al interior de los penales a través de capacitaciones al personal, confirmó el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad en el Congreso local, Gabriel Tláloc Cantú.

TE RECOMENDAMOS: Suman 53 los reos trasladados del penal de Nuevo León



Este 25 de junio el director en México de la Iniciativa Mérida, Tobin Bradley, dio a conocer durante el encuentro de la Red de Periodistas del Noreste que se encuentran en pláticas con el Ejecutivo para certificar los penales y disminuir la violencia, lo cual fue confirmado este lunes por el diputado del PRI.

Tláloc Cantú dio a conocer que la semana pasada se reunió con Timothy Zúñiga-Brown, Cónsul de Estados Unidos en Monterrey, para analizar la situación actual de las cárceles y determinar líneas de acción.

Pese a los motines y muertes registradas en los centros penitenciarios de Nuevo León, el Estado no recibe beneficios de este acuerdo binacional, aunque en México ya se hayan certificado 19 reclusorios federales y 37 estatales.

El legislador criticó que el Ejecutivo maneje con hermetismo temas de seguridad y no haya hecho públicas estas reuniones, pues es el Consulado de Estados Unidos en Monterrey quien ha ventilado el asunto.

"Aquí lo más grave, dentro de lo bueno de esto, es que lo juegan en cuarto oscuro, no nos han tomado en cuenta a la Comisión de Justicia y Seguridad en este tema, no estamos enterados, yo me enteré por el Cónsul norteamericano y me preguntó que si yo no estaba enterado y a mí la Secretaría General de Gobierno aún y cuando formo parte del Gabinete de Seguridad no me han invitado.

"Nosotros estamos con los ojos vendados y quien realmente me proporcionó la información fue el Cónsul de los Estados Unidos aquí en Nuevo León, en Monterrey, que me informó todo esto que el día de ayer salió a la luz pública".

Gabriel Tláloc aclaró que el Consulado estadounidense no apoyaría al Estado con dinero, sino con capacitación, certificaciones y tecnología.

TE RECOMENDAMOS: Por quinto mes consecutivo, hay disturbios en penales de NL



"Solamente proporcionan capacitación o certificaciones en muchos de ellos, en el caso del sistema penitenciario parte de lo que se pide a través del tratado Mérida es que los expertos norteamericanos vengan a ver cómo operan, cómo funcionan, y asesorar a los encargados de la comisaría", dijo.

Tláloc vio urgente comenzar a aprovechar estas facilidades que ofrecen otros gobiernos a través de acuerdos internacionales, pues los esfuerzos del Estado hasta el momento sólo: "son reparaciones momentáneas y eventualmente otro grupo es el que toma el control".