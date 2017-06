Observan opaco el estudio que resultó 9 pesos para ruta empresa

Guadalajara

El costo de nueve pesos del transporte público para el servicio otorgado en el modelo Ruta-Empresa no ha sido transparente ni discutido para definir un costo que sea accesible, aseguró la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) quien manifestó su inconformidad.



Jesús Medina Varela, presidente de la FEU afirmó que se obtuvo el estudio técnico que definió el costo de 9 pesos del transporte público. Señaló que dicho estudio es opaco porque no se detectan costos con la antigua nueva y la anterior, no hay porcentajes de incremento de los costos de la gasolina, no se conoce si los costos expuestos son reales o aproximados.

La FEU solicitó apoyo de académicos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) para realizar un estudio sobre las condiciones económicas de los ciudadanos para poder realizar el pago de 9 pesos.

Los académicos afirmaron que es más del 60 por ciento de la población los que tendrían complicación para pagar un aumento del transporte por el salario que cobran y no el 40 por ciento como lo había manifestado el Instituto de Movilidad y Transporte.



"La mayoría de la población ganaría 7 mil 200 pesos aproximadamente o menos, y pagaría tan sólo por transporte público más del 50 por ciento de su ingreso, unos 400 pesos, y esto considerando la movilidad de sólo cuatro miembros por familia. Sin dejar de considerar la existencia de otro tipo de gastos impredecibles", señaló el dirigente estudiantil.



Aseguran que ese más del 60 por ciento de ciudadanos que no cuentan con facultades para pagar un incremento del transporte público ganan entre menos de uno y hasta tres salarios mínimos por día.

