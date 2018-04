Estudiantes demandan tiempo para analizar reforma UAEM

Toluca

Cerca de 20 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), se manifestaron afuera del recinto donde se inauguró la Universiada Nacional 2018 para demandar se amplíe el plazo de consulta y sea sólo en línea.

Esto, para las reformas de la legislación universitaria por la cual se busca ampliar el periodo de la administración de cada rectorado de cuatro a seis años, a partir del siguiente periodo, entre otros aspectos.

Los estudiantes, quienes se negaron a dar su nombre por temor a represalias, se quejaron que han dado largas a su petición, pese a la formalidad con la cual lo hicieron, con escritos dirigidos al rector y a la abogada de la institución.

También indicaron que no los reciben y la institución cada vez es más cerrada a las manifestaciones pues ni siquiera se presta al dialogo.

"El rector no nos ha respondido ninguna de las solicitudes ni documentos que enviamos a rectoría y por eso queremos llamar su atención para que nos atiendan".

El Colectivo Reivindicación Ciudadana hizo esta petición desde hace tres semanas.

En él piden que se extienda el periodo de consulta, porque sólo está en línea y muchos universitarios no conocen el tema.

El documento está respaldado formalmente por 700 personas que no están de acuerdo cómo se difunde la reforma y no puede ser suficiente si no se convoca a los universitarios para ver que necesita, además que no han dado información clara y no se conoce la magnitud y puntos específicos.

LC