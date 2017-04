No podemos pensar todo el tiempo en penal: Estado

Agualeguas

Ante la crisis de inseguridad que se vive en los centros penitenciarios, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón comentó que no pueden estar pensando todo el tiempo en qué hacer con los penales, ya que, consideró, convertirlos en hoteles no es la solución.

Por el contrario, el mandatario pidió a los padres cuidar las acciones de sus hijos y llevarlos por el camino del bien al resaltar que es de esa manera en que pondrían fin a la violencia en los penales para que ya no ingrese más gente.

Rodríguez Calderón aprovechó el espacio al inaugurar un Centro de Orientación y Denuncia (Code) número 43 en Pesquería.

"No es sencillo mandar a alguien a la cárcel, no se puede estar pensando todos los días qué hacer en los penales, lo que quiero es que ya no vaya gente a los penales.

"Podemos invertir la cantidad que sea para hacer un hotel de los penales, y ¿eso resuelve el problema? ¿Podemos gastar lo que debemos en las escuelas para hacer penales? ¿Tenemos que invertir en la infraestructura penitenciaria lo que se necesita para un hospital aquí en Pesquería?", cuestionó.

Rodríguez dijo que hasta el momento no ha anunciado cambios en la operación de los penales, y terminó por compartir la responsabilidad de lo que ocurre al interior de los ceresos con los padres de familia.

En este sentido, reclamó que le estén echando la culpa tanto a él, como a su administración de lo que pasa en los centros penitenciarios.

En entrevista por la tarde, comentó que el tema de los centros penitenciarios estatales es muy criticado a nivel nacional, porque todos lo ven como "el negro", al creer que va por la Presidencia.

Lo anterior, en respuesta a los videos de seguridad que se evidenciaron en un noticiero a nivel nacional.

"Ahora todos ven al Bronco, pero es un tema que vamos a resolver (el de los penales)", insistió.

Respecto a la reestructuración que iba anunciar este miércoles sobre el sistema penitenciario, misma que fue suspendida, Rodríguez Calderón prefirió reservarse la información para no alarmar a los internos.

Sin embargo, admitió que está buscando perfiles para renovar las direcciones en los tres penales del estado.

"No es sencillo ser director de un penal, estamos buscando la manera de tener más custodios ¿Quién de ustedes se apunta para ser director de un penal? Ayúdenme a convocar, no está sencillo", dijo.