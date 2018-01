Buscan evitar que se fume en estadios de Charros y el Jalisco

Guadalajara

El objetivo para este 2018 de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco (Coprisjal) es que los estadios de los Charros y el Jalisco se conviertan en espacios libres de humo, es decir, que los aficionados al beisbol y futbol no puedan fumar cuando se encuentren en un espectáculo deportivo.



“En los estadios estamos en etapa de fomento, es decir, ¿en qué consiste el fomento? Prácticamente en hacer alusivo la situación de riesgo de quien no fuma. En estos trípticos que se están dando a la gente que ingrese al estadio se manifiesta que el daño que recibe la gente que no fuma es mayor que el que está fumando”, dijo Dagoberto García Mejía, comisionado de la Coprisjal.



Desde hace cuatro meses de está realizando trabajos de socialización entre los aficionados que asisten a ambos inmuebles deportivos. De esta forma, se pretende que a mediados de año se pueda lograr que estos estadios sean espacios libre de humo.

“La ley establece que no puede haber fumadores en áreas públicas donde estén personas que no fumen (…) se van a hacer áreas específicas para fumadores, no puedes prohibirlo como tal pero sí establecer áreas específicas en esas zonas para dejar que fumen y que el resto de la población, en el estadio particularmente no fumen”, añadió el funcionario.



Se pretende que después de lograr que el estadio Jalisco y de los Charros se conviertan en espacios sin humo, se inicie un proceso para que la directiva del Club Chivas pueda interesarse en dicho proceso para evitar fumadores en la casa del Club Guadalajara. Ya también hay un avance de dos meses en la plaza Andares.

