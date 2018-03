Queda claro dónde están las prioridades del gobierno: Beatriz

Guanajuato, Gto.

La coordinadora de los diputados del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso estatal, Beatriz Manrique Guevara, consideró que con el anuncio que hizo el gobernador del arranque de la obra para un estadio de futbol en León, queda claro dónde están las prioridades del gobierno.

La diputada manifestó su desacuerdo con que se le dé más importancia a esta edificación, que a otros temas que han expresado los leoneses como de atención urgente.

“Nadie de los leoneses está pidiendo un estadio; no he oído a ningún solo leonés pidiendo un estadio, pero si he oído a los leoneses demandando y exigiendo seguridad, calidad del aire o vialidades”, añadió la diputada.

En entrevista en el Congreso del estado la legisladora señaló tajante que ella no ha escuchado a ningún sector de la población que demande ese espacio deportivo, como si lo están haciendo para otros temas.

“No he visto a ninguna organización de leoneses, ni personas en lo individual exigiéndole al gobierno del estado un estadio como alguna necesidad prioritaria y urgente para la ciudad”.

La legisladora manifestó que con este anuncio lo que deja claro el gobierno de Miguel Márquez, “es dónde están las prioridades del gobierno estatal”.

La construcción será privada, aunque el terreno lo pone el gobierno estatal

El diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, aseguró que la edificación de un nuevo estadio motivará un polo de desarrollo en la zona que donde se piensa edificar, que sería entre los bulevares Juan Alonso de Torres, Francisco Villa y el libramiento José María Morelos.

“Es una buena noticia para los leoneses, es un esfuerzo que está haciendo el gobierno del estado, pero también empresarios que están empujando la creación de este nuevo espacio que se va a hacer con recursos privados, aunque en un terreno propiedad del gobierno estatal”.

El diputado panista precisó que “no es que el gobierno aporte el terreno como tal, sino que es parte de una coinversión que hará el estado y los empresarios, donde se generará un polo de desarrollo, en una zona que tiene toda la conectividad y está bien comunicado” pero tiene rezagos en cuanto al desarrollo social.

El diputado afirmó que “el León es un equipo grande, León es la quinta ciudad más importante del país y la verdad es que nos merecemos un buen estadio, un estadio mundialista”.

También indicó que tendría que impulsarse no solo como un estadio sino como un centro de espectáculos y conciertos.